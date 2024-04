Ucrania elabora su código de conducta con atletas rusos en los JJ.OO. de París

El Comité Olímpico Nacional (CON) de Ucrania ha elaborado directrices de conducta para los atletas ucranianos, a quienes se les recomienda que no mantengan ningún contacto con los deportistas rusos durante los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

"Estas recomendaciones ya existen, pero aún no han sido aprobadas, porque tenemos que discutirlas con la Comisión de Atletas del CON. Estamos limando las últimas asperezas y serán aprobadas", dijo el lunes el jefe del Comité Olímpico Nacional ucraniano, Vadim Gutzeit, en declaraciones a la televisión local.

Las directrices de conducta se resumen en disuadir a los atletas de cualquier contacto con los rusos durante los Juegos, continuando la tendencia que tiene lugar desde el comienzo del conflicto bélico con Rusia, pese a que los deportistas del país euroasiático han venido compitiendo bajo la bandera neutral.

"No felicitarse, por supuesto, no posar para ninguna foto colectiva, no conceder entrevistas conjuntas, no darse la mano", precisó Gutzeit.

Además, el CON mantiene contacto con las federaciones deportivas internacionales sobre este asunto para evitar cualquier problema con el comportamiento de los atletas ucranianos aprobado por el Estado, agregó.

En este contexto, Gutzeit citó el caso de la atleta ucraniana Olga Jarlán, quien el año pasado fue descalificada en el Campeonato Mundial de Esgrima de Milán por negarse a darle la mano a su contrincante, la rusa Anna Smirnova, que competía bajo bandera neutral.

Posteriormente, la Federación Internacional de Esgrima suspendió la descalificación, mientras que el Comité Olímpico Internacional prometió a Jarlán la clasificación automática para los Juegos de París, que se celebrarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto.