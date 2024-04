Biden califica de "error" el enfoque de Netanyahu en Gaza

El presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró en una entrevista concedida a Univision que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está cometiendo un "error" en la Franja de Gaza.

"No estoy de acuerdo con su enfoque", sostuvo el mandatario, quien calificó de "indignante" el ataque israelí que mató a varios trabajadores humanitarios en el enclave palestino.

En ese contexto, hizo un llamado a los israelíes para que "pidan un cese al fuego" y "permitan durante las próximas seis, ocho semanas, un acceso total a toda la comida y medicina" que entren a Gaza.

"He hablado con todos, desde los saudíes hasta los jordanos y los egipcios. Están preparados para intervenir. Están preparados para llevar esa comida. Y creo que no hay excusa para no proporcionar las necesidades médicas y alimenticias", manifestó, instando a que esto se haga "ahora".