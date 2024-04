"La idea es muy primitiva": Zelenski critica el supuesto plan de paz de Trump

El líder ucraniano dejó claro en una entrevista con Bild que no quiere negociar con el presidente ruso y no está dispuesto a ceder ningún territorio.

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, se muestra escéptico ante el supuesto plan de paz del expresidente estadounidense Donald Trump, aireado días atrás por The Washington Post.

"Si el acuerdo es que, simplemente, renunciemos a nuestros territorios y si esa es la idea, entonces la idea es muy primitiva", señaló el líder ucraniano en una entrevista concedida a Bild.

"Si Trump realmente tiene su propio enfoque para poner fin rápidamente a la guerra, entonces me encantaría escuchar la idea. Pero necesitamos argumentos sólidos. No necesitamos una idea fantástica, sino real", continuó Zelenski, agregando que Kiev no puede "bromear" ni "correr riesgos".

Según el medio, Zelenski dejó claro que "no quiere negociar con [el presidente ruso Vladímir] Putin y no está dispuesto a ceder ningún territorio".

Estos comentarios son una reacción a una reciente información publicada por The Washington Post, según la cual Trump habría dicho en conversaciones privadas que podría poner fin al conflicto armado en Ucrania presionando a Kiev para que reconozca Crimea y Donbass como partes de Rusia. Además, según una fuente del diario, Trump habría dicho que a los residentes de partes de Ucrania "les parecería bien formar parte de Rusia".