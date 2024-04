El hombre más longevo del mundo revela su secreto

El inglés John Alfred Tinniswood, de 111 años, que pasa por ser el hombre más viejo del mundo, explica su longevidad por "pura suerte", informa Guinness World Records.

"O se vive mucho o se vive poco, y no se puede hacer mucho al respecto", expuso Tinniswood a la jueza oficial de la organización, Megan Bruce, que viajó a la ciudad de Southport (Reino Unido) para presentarle a John su certificado del récord tras la muerte de Juan Vicente Pérez Mora (Venezuela), de 114 años.

El hombre, nacido en Liverpool el 26 de agosto de 1912, el mismo año en que se hundió el Titanic, no fuma y rara vez bebe alcohol. Su principal consejo es la moderación: "Si bebes demasiado o comes demasiado o caminas demasiado, si haces demasiado de algo, eventualmente sufrirás".

Aunque suele comer pescado rebozado con patatas fritas todos los viernes, Tinniswood no sigue rutinas alimentarias en la residencia de ancianos donde vive, cuyo personal lo describe como "un gran parlanchín". "Como lo que me dan y así hacen todos los demás también. No tengo una dieta especial".

A pesar de la edad, el hombre todavía realiza la mayoría de las tareas diarias de forma independiente: se levanta de la cama sin ayuda, escucha la radio para mantenerse al día con las noticias y aún administra sus propias finanzas.