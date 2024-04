WSJ: Los drones estadounidenses no lograron cambiar las tornas en Ucrania

Según el diario neoyorquino, los aviones no tripulados de fabricación estadounidense resultaron ser frágiles e incapaces de superar los sistemas rusos de interferencia y desactivación del GPS.

El fabricante estadounidense Skydio, con sede en Silicon Valley, ha enviado cientos de sus mejores drones a Ucrania, pero estos han demostrado poca eficacia en el frente, al ser víctimas de los medios de guerra electrónica rusa, informa The Wall Street Journal este miércoles, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

Según el diario, la mayoría de los pequeños drones de empresas emergentes de EE.UU. han fracasado en el combate. Además, suelen ser caros, tener fallos y son difíciles de reparar. "La reputación general de cada clase de avión no tripulado estadounidense en Ucrania es que no funcionan tan bien como otros sistemas", dijo el director ejecutivo de Skydio, Adam Bry, quien calificó sus drones como "una plataforma no muy exitosa en el frente".

Los funcionarios ucranianos, por su parte, también consideraron que los drones estadounidenses resultaron ser frágiles e incapaces de superar los sistemas rusos de interferencia y desactivación del GPS.

Según detallaron, a veces eran incapaces de despegar, completar una misión o regresar de vuelta. Los fabricantes explican esto, entre otras cosas, por el hecho de que no esperaban tal uso de medios de guerra electrónica en la batalla.

WSJ señala que se trata de una "mala noticia" tanto para el Pentágono, que necesita un suministro fiable de miles de pequeños drones, como para las propias empresas fabricantes, que esperaban ventas y proyección. Asimismo, Kiev, que gasta unos 10.000 aviones no tripulados al mes, se ve obligado a buscar alternativas a los drones estadounidenses debido a su elevado coste.