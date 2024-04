Pelosi: A Netanyahu le interesa solo su propia "sobrevivencia"

La expresidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU. Nancy Pelosi criticó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por sus esfuerzos insuficientes para lograr la paz en la Franja de Gaza, señalando que se preocupa solo de su propio futuro.

"A lo largo de los años se lo he dicho bastante a Netanyahu: 'No sé si no sabes cómo hacer la paz, no quieres hacer la paz o tienes miedo de la paz'", expresó la congresista demócrata durante una entrevista con David Axelrod publicada este miércoles. "Pero podrías estar haciendo mucho más en lugar de limitarte a lanzar carne roja a la multitud, que es lo que ha hecho", agregó.

Asimismo, Pelosi sugirió que existe solo una cosa que le interesa a Netanyahu y es "su propia sobrevivencia, y eso es todo".

En la misma línea se pronunció recientemente el presidente estadounidense, Joe Biden, que declaró que el jefe del Gobierno israelí está cometiendo un "error" en el enclave palestino.

Sin embargo, el secretario de Defensa de EE.UU. rechazó este martes las acusaciones de que Israel comete "genocidio" en la Franja de Gaza, expresando que Washington está comprometido "a ayudar a Israel a defender su territorio y a su pueblo, proporcionándole ayuda en materia de seguridad".