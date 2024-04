Sánchez: "Si no aumentamos el apoyo a Kiev, el frente ucraniano podría retroceder esta primavera"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante su intervención este miércoles ante el Congreso de los Diputados (la Cámara Baja del Parlamento español) advirtió que ante la falta de asistencia adicional a Kiev, las fuerzas ucranianas se verán obligados de retroceder en próximas semanas.

"Aunque [el presidente de Rusia, Vladímir] Putin, no ha ganado la guerra, tampoco la ha perdido, y existen razones de peso para creer que si no aumentamos nuestro apoyo al Gobierno de Ucrania, al Gobierno de Zelenski, el frente ucraniano podría retroceder las posiciones esta primavera", alertó.

En este sentido, Sánchez ha indicado que para garantizar la seguridad europea y "disuadir a quienes no comparten [...] el proyecto de paz y de democracia que es Europa", en este contexto internacional "tan delicado" no va a ser suficiente solo aumentar los lazos diplomáticos con los países vecinos. "Los europeos también tendremos que reforzar nuestra industria de seguridad y de defensa", ha insistido, al detallar que el continente ha "desatendido este asunto durante demasiado tiempo".

Asimismo, el líder español ha asegurado que "el objetivo no es escalar el conflicto [en Ucrania] ni tampoco convertir la economía europea en una economía de guerra", sino reforzar la "capacidad de disuasión". "No para ser temidos, no para arrastrar al mundo a ninguna carrera armamentística, sino para ser respetados, para poder proteger este gran proyecto de paz, de democracia y de paz, que es Europa".