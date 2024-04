Ejecutan en EE.UU. a un hombre condenado por doble homicidio pese a los pedidos de clemencia

Brian Dorsey, de 52 años, condenado por matar a su prima y el esposo en 2006, fue ejecutado este martes mediante una inyección letal en Misuri (EE.UU.), pese a la petición de clemencia de decenas de funcionarios penitenciarios.

La ejecución, la primera de 2024 en este estado, se llevó a cabo después de que la Corte Suprema desestimara horas antes dos apelaciones presentadas por Dorsey y de que el gobernador Mike Parson le denegara el lunes el indulto.

El reo había pedido a Parson que se le conmutara la sentencia por cadena perpetua alegando su remordimiento y su rehabilitación tras las rejas. Al menos 72 funcionarios antiguos y actuales del Centro Correccional de Potosi, donde estaba recluido Dorsey, pidieron al gobernador clemencia para el condenado por su buen comportamiento en la cárcel.

"No hay una persona más agradable que Brian. No merece ser ejecutado. Sabemos que fue declarado culpable de asesinato, pero ese no es el Brian Dorsey que conocemos", escribieron en la petición.

En una declaración final escrita antes de ser ejecutado, Dorsey agradeció a quienes lo defendieron y pidió disculpas a los familiares de sus víctimas, Sarah y Benjamin Bonnie. "Lamento haberlos lastimado a ellos y a ustedes", dice el escrito al que tuvo acceso CNN.

El 23 de diciembre de 2006, Dorsey llamó a su prima para pedirle dinero prestado porque tenía que pagarle a dos traficantes de drogas que estaban en su apartamento. Esa misma noche, ella y su esposo lo acogieron en su casa. Después de acostarse, el ejecutado entró a la habitación de la pareja, les disparó a quemarropa y abusó sexualmente del cuerpo sin vida de su prima. Tras ello, les robó varias pertenencias para poder saldar su deuda. En el momento del asesinato, la hija de la pareja, que en ese entonces tenía cuatro años, dormía en la pieza de al lado.