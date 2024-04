Sexo bajo el trono: denuncian que un concejal español tuvo relaciones íntimas en una iglesia

La cofradía Santísimo Cristo de la Columna de la ciudad de Elche (España) está estudiando si expedienta a uno de sus miembros, concejal del conservador Partido Popular, por mantener presuntamente relaciones sexuales bajo uno de los pasos de procesión que se encontraba en su iglesia durante Semana Santa, reportan medio locales.

De acuerdo con la versión de la cofradía, José Navarro, concejal de Deportes y Policía, accedió al templo en aparente estado de embriaguez acompañado de una mujer, mientras una treintena de personas trabajaba en los preparativos para la procesión. Los testigos aseguran que el político se metió debajo de uno de los tronos con su compañera y mantuvo relaciones íntimas con ella.

Aunque varios de los presentes les pidieron salir, dedicándoles "descalificativos", la pareja no salió hasta pasada media hora. Los testigos relatan que vieron a Navarro salir despeinado, mientras la mujer se bajaba la falda. Posteriormente, abandonaron la iglesia después de que el concejal se santiguara.

La cofradía señaló que convocará a su junta directiva el jueves para tratar el tema y adoptar una resolución al respecto, la cual podría incluir la expulsión de Navarro de la congregación. El concejal incluso había sido costalero de los pasos durante Semana Santa.

El descontento y enfado en la localidad ha ido incrementándose ante la inacción del Ayuntamiento, desde donde "no dan explicaciones de nada y se han limitado a hacer como si no pasara nada", denuncian los cofrades. Por su parte, Navarro no se ha disculpado y ha negado los hechos, asegurando que interpuso una denuncia contra los que difundieron el "rumor malintencionado".