El Gobierno de Milei se reúne con líderes gremiales para evitar una nueva huelga general

El Gobierno de Argentina recibirá este miércoles a los dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), la central sindical que agrupa a los principales gremios del país, con el objetivo de evitar una nueva huelga general.

Entre los puntos a discutir estarán además dos ítems de la nueva ley 'ómnibus' que promueve nuevamente el Gobierno tras el fracaso del proyecto en en Congreso, vinculados a una reforma laboral.

La reunión se dará en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, en Buenos Aires. El ministro del Interior, Guillermo Francos, será el representante de la gestión nacional del presidente Javier Milei, que no había tenido contactos oficiales con la CGT desde su inicio, en diciembre de 2023.

Por la central obrera se presentarán dos de sus tres titulares, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio). No será parte de la cita el líder de Camioneros, Pablo Moyano, el dirigente más crítico del Gobierno de Milei.

[AHORA] "La conflictividad social irá en aumento": Pablo Moyano adelantó que "si no se abona la totalidad", en el acto del jueves se decidirá "un paro de 48 horas" de Camioneros. https://t.co/eHx0ZKEMb3pic.twitter.com/twiuoPbKPL — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 8, 2024

Conflictividad en aumento

Moyano ha planteado la necesidad de llamar a un paro nacional de 48 horas, ante la pérdida del poder adquisitivo de los salarios derivada de la alta inflación.

Las negociaciones paritarias del sector, en las que empresas y trabajadores acuerdan actualizaciones de sueldos, quedaron truncadas porque el ministro de Economía, Luis Caputo, se negó a homologar el aumento establecido hace un mes. En cambio, sí lo hizo en otros gremios como Sanidad.

El ministro Francos, quien recibirá a parte de la cúpula de la CGT, ratificó la decisión de no convalidar el acuerdo de camioneros y trató a su líder de "patotero" (pandillero). "No puede ser que un dirigente sindical nos tenga acorralados a los argentinos porque quiere un aumento por encima de la inflación. No vamos aceptar aumentos por encima de la inflación", sostuvo el funcionario en Radio Rivadavia.

Definen la huelga

El próximo jueves, Moyano encabezará un congreso nacional de camioneros, en el que se definirá la huelga del gremio por dos días. "Seguramente se va a decretar un paro, que es lo que pide la gente", dijo el lunes el sindicalista en una entrevista con radio 10.

Y añadió: "¿Quién es Caputo para meterse en un acuerdo entre privados?".

Hace un mes atrás, el cosecretario general de la CGT alertó que las autoridades gremiales podrían lanzar una nueva huelga para comienzos de abril, y advirtió sobre la "creciente conflictividad social".

Y se quejó de que "el ajuste lo pagan los trabajadores, los jubilados, los empleados estatales", mientras que, del otro lado, sectores empresarios, productores agropecuarios, los bancos y las mineras siguen acumulando ganancias y "llevándosela en pala".

Este miércoles, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el principal gremio del transporte, anunció que el día jueves los trabajadores estarán en las empresas al inicio de la jornada esperando el pago del 100 % de los salarios, como requisito previo al inicio de tareas.

En reclamo de un aumento salarial y luego del fracaso de las negociaciones con las empresas del rubro, la UTA evalúa realizar un paro de buses en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

