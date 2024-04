Juez supremo de Brasil revira a Elon Musk

El ministro del Superior Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, respondió este miércoles las críticas de Elon Musk, el magnate y dueño de la red social X, luego de las medidas de regulación dictadas por la Justicia.

Según informó el portal G1, en el inicio de la sesión del máximo órgano de justicia del país, el juez dijo que está seguro de que "la gente buena sabe que la libertad de expresión no es libertad de agresión".

De Moraes se refirió así a los cuestionamientos de Musk, quien lo acusó de "dictador brutal" y pidió su renuncia como magistrado del STF.

Moraes diz que “alienígenas” tiveram conhecimento “da coragem e seriedade do Poder Judiciário brasileiro”.“Tenho absoluta convicção de que o STF, a população brasileira, as pessoas de bem sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão", afirmou Moraes ao agradecer… pic.twitter.com/EWs6qzuOBm — Metrópoles (@Metropoles) April 10, 2024

"Estoy absolutamente convencido de que el Supremo Tribunal Federal, la población brasileña, la buena gente, saben que la libertad de expresión no es libertad de agresión. Saben que la libertad de expresión no es libertad para la proliferación del odio, el racismo, la misoginia, la homofobia. Saben que la libertad de expresión no es libertad para defender la tiranía", señaló.

Enfrentamiento

El ministro decidió el domingo incluir al poderoso empresario en la investigación en curso sobre la propagación de noticias falsas, y abrió una nueva pesquisa en su contra por supuesta obstrucción a la Justicia.

La controversia fue aprovechada por muchos seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, investigado por orden de De Moraes por la presunta difusión de información apócrifa; y por el intento de golpe contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en una feroz arremetida contra las sedes de los tres poderes en Brasilia en enero de 2023.

El propietario de Tesla ha criticado duramente la decisión judicial de un tribunal de Brasil que "obligó" a la red a bloquear "determinadas cuentas populares" y a facilitar datos personales de algunos usuarios a las autoridades del país. Musk se negó a cumplir la sentencia por considerarla un acto de "censura", y también instó a la dimisión de De Moraes.

El pasado sábado, Musk emitió comentarios desde su propia red social X (antes Twitter), atacando al ministro y amenazando con reactivar perfiles en la plataforma bloqueados por los tribunales brasileños.

El magnate aseveró que el juez "ha traicionado de manera descarada y repetidamente la Constitución y al pueblo de Brasil" y que "debería dimitir o ser destituido".