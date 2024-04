EE.UU. y Japón anuncian "la mejora más significativa" en su alianza militar

Estados Unidos y Japón están "modernizando las estructuras de mando y control" dentro de un plan de fortalecimiento de su cooperación en materia de defensa y seguridad, anunció este miércoles el presidente del país norteamericano, Joe Biden, en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro nipón, Fumio Kishida.

Washington y Tokio, dijo, están "aumentando la interoperabilidad y la planificación de ambos ejércitos para que puedan trabajar juntos de manera fluida y eficaz". Biden calificó ese incremento como "la mejora más significativa" en la alianza bilateral "desde que se estableció".

Además, los dos países crearán, conjuntamente con Australia, "una red de arquitectura de misiles y de defensa". AUKUS, asociación militar de tres países angloparlantes, que incluye tanto a EE.UU. y Australia como al Reino Unido, "está explorando cómo Japón puede unirse" al trabajo de este grupo, agregó el mandatario estadounidense.

"Nada que ver con un conflicto"

Biden aseguró que la alianza con Japón "es de naturaleza puramente defensiva" y que los asuntos que ambos líderes abordaron "tienen que ver puramente con la defensa y la preparación". "No está dirigida contra ninguna nación en particular, no amenaza a la región, ni tampoco tiene nada que ver con un conflicto", dijo el mandatario, que, sin embargo, mencionó el polémico tema de la "libertad de navegación" en el mar de la China Meridional y el estrecho de Taiwán, en el contexto de esa cooperación.

Por su parte, Kishida dijo que el mundo enfrenta un "punto de inflexión histórico" y que ambos se pusieron de acuerdo en "seguir respondiendo a los desafíos relacionados con China" y defender y reforzar un Indo-Pacífico "libre y abierto".

La rueda de prensa resumió los resultados de las conversaciones sostenidas en la Casa Blanca durante la primera visita oficial de Estado de Kishida como primer ministro a Washington.