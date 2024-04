Congresista de EE.UU. defiende eximir de impuestos a los negros

Los comentarios de la legisladora demócrata no tardaron en generar polémica en las redes sociales.

Jasmine Crockett, miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU. para el 30.º distrito congresional de Texas, ha defendido la idea de exonerar del pago de impuestos a los afroamericanos.



"Una de las cosas que proponen es que los negros no tengan que pagar impuestos durante cierto tiempo, porque eso devuelve dinero a sus bolsillos", dijo la legisladora demócrata durante una entrevista concedida este martes a The Black Lawyers Podcast. La política se refería a la idea de las indemnizaciones que, según algunos políticos y académicos, se deben pagar a los afroamericanos cuyos antepasados sufrieron la esclavitud.

Crockett aseguró que esta medida tiene sentido porque debido a las vicisitudes sufridas por la comunidad afroamericana en el pasado muchos de sus descendientes quedaron muy atrás, por lo que sería una forma de "sacar adelante a la gente".

"Pero creo que primero tenemos que hacer un estudio, tenemos que ser muy reflexivos, tenemos que hablar de lo que serán las implicaciones, no solo para los descendientes de esclavos, sino también en lo que respecta al país en su conjunto, tenemos que tener una comprensión completa", señaló.

Los comentarios de la congresista demócrata no tardaron en generar polémica en las redes sociales. "¿Qué está mal con esta gente? No les debo nada. Nuestro Gobierno tampoco. Levanta tu trasero perezoso y ve a trabajar como el resto de nosotros y deja de quejarte. No conozco a ningún negro que piense como ella. Estos son los verdaderos racistas de nuestro país", escribió un internauta.

"¡Contribuyentes que nunca tuvieron esclavos pagando por negros que nunca fueron esclavos! ¿Qué hay de los negros que tienen en su árbol genealógico el ser dueños de esclavos?", apuntó otro.