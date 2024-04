"La diplomacia amable no funcionó": Kiev cambia su enfoque para exigir sistemas Patriot

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, ha decidido adoptar una postura mucho más dura para conseguir que los países occidentales suministren a Kiev los sistemas antiaéreos Patriot, informa The Washington Post.

Las reservas ucranianas de armas se han reducido en los últimos meses a causa del descenso de la asistencia militar de EE.UU. "La diplomacia amable y tranquila no funcionó", lamentó Kuleba en una entrevista concedida esta semana al diario estadounidense. Sin embargo, el canciller confía en que su nuevo enfoque de diplomacia ayudará a revertir la situación, aunque "pueda arruinar relaciones".

"La otra parte de mí dice que la diplomacia se basa en las relaciones privadas. Pero entonces le dije a esa parte que se callara, y la parte de mí que quería hablar empezó a hacerlo. Lo hemos intentado todo, y nada parece funcionar", dijo.

El diplomático aseguró que su equipo ha identificado más de un centenar de sistemas Patriot disponibles en otros países, y que algunas naciones vecinas tienen más de una batería de este tipo protegiendo un puerto o aeródromo. Ucrania tiene solo tres complejos de defensa aérea de fabricación estadounidense y no son suficientes para proteger el país contra los intensos ataques aéreos rusos.

El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, contabilizó en 26 la cantidad necesaria de Patriot, pero Kuleba de momento se centra en obtener siete los más rápido posible, señala el medio.

El jefe de la diplomacia ucraniana expresó que le "cuesta entender" la resistencia de algunos países a entregar al menos uno de sus sistemas antiaéreos a Kiev, admitiendo su frustración ante esta negativa.

"Me siento golpeando la pared con mi propia cabeza, aunque soy diplomático, y eso significa que tengo que desmantelar el muro ladrillo a ladrillo […] Pero como este tipo de diplomacia no funciona, tengo ganas de darme contra la pared. No entiendo por qué no funciona", manifestó.

The Washington Post cita las declaraciones del canciller ucraniano en un evento celebrado recientemente en Bruselas con motivo del 75.º aniversario de la OTAN: "Lamento estropear la fiesta de cumpleaños, pero ¿quién puede creer que la alianza militar más poderosa del mundo no pueda encontrar siete baterías Patriot para suministrarlas al único país del mundo que sufre ataques balísticos cada día?".

Kuleba dijo al diario estadounidense que los ministros de los países que cuentan con este tipo de sistemas se sintieron "incómodos".