Descubren el secreto de la felicidad para la Generación Z

Una encuesta entre 2.271 adultos jóvenes de EE.UU. con edades comprendidas entre los 12 y 26 años, ha revelado que su principal motor de felicidad es el sentido de propósito en la escuela y en el trabajo.

Según el estudio, realizado por la empresa de análisis y asesoría Gallup junto con la Fundación de la Familia Walton, al menos el 60 % de los jóvenes de la Generación Z que se declaran felices sienten que sus actividades diarias son interesantes y que están motivados para asistir al trabajo o la escuela. Mientras, un 64 % cree que sus tareas laborales y escolares son importantes.

Por otra parte, las personas de la Generación Z que aseguran no ser felices, tienen la mitad de probabilidades de sentirse motivados por sus actividades.

Alrededor del 73 % de los representantes de la Generación Z se considera "al menos un poco feliz en general", si bien este número disminuye a medida que entran en la edad adulta. Entre los jóvenes de 12 a 14 años, el 80 % se considera "feliz hasta cierto punto", mientras que el 68 % de los jóvenes entre 24 y 26 piensan lo mismo.

Zach Hrynowski, investigador de Gallup y autor del estudio, aseguró a Fox News que la clave de la investigación es que "alrededor del 40 al 50 % de los jóvenes adultos afirma que no sienten que lo que hacen todos los días sea interesante" y, en consecuencia, "no están motivados para hacerlo y no tienen tiempo suficiente para dormir y relajarse".

Hrynowski también reveló que, con las nuevas generaciones se ha producido un cambio en la forma de medir el éxito. Así, para la Generación Z el factor más importante en el lugar de trabajo es "el sentimiento de propósito", mientras que el dinero y los ascensos han perdido importancia.

Otro factor muy importante para la Generación Z es la capacidad de satisfacer las necesidades básicas, como tener tiempo suficiente para dormir y relajarse durante la semana, además de sentirse apoyados o amados.