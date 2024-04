Zelenski "no entiende" por qué Alemania y EE.UU. no le dan los misiles y cazas que "necesita"

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, criticó en una reciente entrevista a las autoridades de EE.UU. y Alemania por no suministrar las armas que su país "necesita hoy para sobrevivir".

Uno de los puntos del "ataque" verbal de Zelenski fue el "ritmo" de Washington a la hora de permitir que las Fuerzas Armadas de Ucrania usen cazas F-16 y los misiles ATACMS sumistrados por EE.UU., informa Politico, que recoge la entrevista concedida a su empresa matriz, Axel Springer.

"Siempre uso la lógica en mis pasos, en mis palabras y conclusiones. Y simplemente no entiendo la lógica detrás de cuando, por ejemplo, uno de nuestros socios tiene armas que Ucrania necesita hoy para sobrevivir. Y no entiendo por qué no nos lo proporcionan", declaró Zelenski.

Asimismo, el presidente ucraniano arremetió contra el canciller de Alemania, Olaf Scholz, por su negativa a entregar a Ucrania misiles Taurus, de alcance de unos 500 kilómetros. En opinión de Zelenski, el mandatario germano quiere guardar esas armas, de fabricación alemana, para defender a su propio país de una potencial amenaza rusa, pero públicamente lo presenta como si no quisiera provocar una escalada del conflicto ucraniano.

"Hasta donde tengo entendido, el canciller cree que, como es representante de un Estado no nuclear, esta es la única arma que tiene Alemania, es la más poderosa", dijo Zelenski, agregando que Scholz piensa que los misiles Taurus son un elemento disuasivo ante un potencial ataque nuclear. No obstante, "ningún misil protegerá a ni una sola persona de los ataques nucleares, si estalla una guerra nuclear", sentenció el presidente ucraniano.