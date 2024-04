Boris Johnson: Trump no podrá "hacer EE.UU. grande otra vez" si no ayuda a Ucrania

"Denles a esos ucranianos lo que necesitan", instó el ex primer ministro de Reino Unido.

El expresidente estadounidense, Donald Trump, no logrará restaurar la grandeza de los EE.UU. si no envía ayuda militar a Kiev y deja a Rusia vencer en el conflicto ucraniano, advirtió el miércoles Boris Johnson, el ex primer ministro de Reino Unido, en una rueda de prensa en Canadá.

"Si quieres hacer EE.UU. grande otra vez, entonces no comienzas una nueva presidencia republicana -lo cual bien puede suceder-, […] concediendo la victoria a [el presidente ruso] Vladímir Putin y dejando que los ucranianos pierdan", afirmó Johnson. "Sería un desastre para Occidente y sería un desastre para Estados Unidos", avisó.

A continuación, el político subrayó el beneficio de ayudar a Kiev para el propio de EE.UU. "Si les preocupa la capacidad a largo plazo de Estados Unidos de seguir siendo la superpotencia, si les preocupa la democracia en todo el mundo, si les preocupa la seguridad, entonces invertir en la seguridad de Ucrania es lo más rentable que se puede hacer", dijo.

En el mismo contexto, instando a los republicanos en el Congreso estadounidense a aprobar el estancado paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares para Kiev, Johnson agregó que también sería una "señal" para China.

"Denles lo que necesitan"

"Y Ucrania debe unirse a la OTAN", opinó el ex primer ministro británico. "La OTAN es el organismo que da certeza y estabilidad, y traerá la paz. Pero, mientras tanto, denles a esos ucranianos lo que necesitan", agregó.

Estos comentarios son una reacción a una reciente información publicada por The Washington Post, según la cual Trump habría dicho en conversaciones privadas que podría poner fin al conflicto armado en Ucrania presionando a Kiev para que reconozca Crimea y Donbass como partes de Rusia.