La mayor central sindical argentina convoca a la segunda huelga contra el Gobierno de Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT) la central obrera más importante de Argentina, convocó este jueves a una segunda huelga general contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.

A 24 horas de haber mantenido una reunión con funcionarios del Ejecutivo en la Casa Rosada, la CGT, que agrupa a los principales sindicatos del país, llamó a un nuevo paro de actividades para el próximo 9 de mayo.

La medida se decidió esta tarde durante la reunión del Consejo Directivo, en la que se definió también realizar una marcha el miércoles 1 de mayo, Día de los Trabajadores; y acompañar la movilización universitaria del 23 de abril, informó la CGT en un comunicado.

✅ La Confederación General del Trabajo reunida con todo su Consejo Directivo presente repudia la represión ocurrida ayer en las inmediaciones del Ministerio del Capital Humano y luego de un debate con todos sus miembros anuncia:🗓️ 23 de Abril Participación en la Gran Marcha… pic.twitter.com/WmvucdGyQd — CGT (@cgtoficialok) April 11, 2024

El ministro argentino del Interior, Guillermo Francos, encabezó el miércoles un encuentro con dirigentes de la Confederación en la Casa Rosada, sede del Gobierno en Buenos Aires, con la intención de desalentar la huelga que ya evaluaban los gremios.

Según manifestó en una rueda de prensa el dirigente de la CGT Héctor Daer, luego de la reunión celebrada con el ministro las autoridades sindicales tenían "la esperanza de que algunos procesos se resolvieran positivamente".

Además, señaló que la baja de la inflación que se observa en estos meses "es fruto del efecto recesivo" derivado de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Varios sectores de la central obrera presionaban para efectuar la protesta por los retrasos salariales frente a la inflación, y por la negativa del Gobierno de homologar acuerdos paritarios de algunos sindicatos con las empresas. Otros, más dialoguistas, proponían esperar alguna respuesta de parte de la Casa Rosada, reportó La Nación.

Finalmente, el triunvirato que dirige la central obrera, conformado por los cosecretarios generales Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Estaciones de servicio) y Pablo Moyano (Camioneros), definió ir al paro.

"El paro no va a existir"

La gestión nacional del presidente Milei no había tenido contactos oficiales con la CGT desde su inicio, en diciembre de 2023. A poco más de un mes del cambio de gobierno, el 24 de enero, las centrales obreras de Argentina lanzaron una huelga general para rechazar las medidas de ajuste y flexibilización laboral contenidas en el 'decretazo' del mandatario, posteriormente frenadas en la Justicia.

La mañana de este jueves, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que la administración mileísta no veía razones para la convocatoria a un paro general y, si bien dijo que no podía pronunciarse fehacientemente sobre el tema, también señaló que, a su juicio, la paralización general "no va a existir".

Adorni: "Entendemos que el PARO de la CGT no va a existir"Tres horas después: PARO GENERAL para el 9 de mayopic.twitter.com/f0F4Mk7sEL — Lautaro FyM (@Lautafym) April 11, 2024

"No vemos razón para que efectivamente haya un paro, no la vimos antes; luego de tener la charla que tuvimos, entendemos que, efectivamente, el paro no va a existir", sostuvo el funcionario en su tradicional rueda de prensa matutina.

