Voceros de la campaña de Trump explican por qué su líder no iría a Ucrania

El precandidato republicano a la Presidencia estadounidense, Donald Trump, duda que sea una buena idea viajar a Ucrania mientras no ocupe un cargo público, informaron Reuters y CNN el miércoles, citando a su comando de campaña.

El martes, el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, declaró a medios del grupo mediático alemán Axel Springer que había invitado a Trump, a través de intermediarios, a visitar su país.

"No ha habido ningún acercamiento por parte de Zelenski. Y el presidente Trump ha dicho públicamente que no sería apropiado para él ir a Ucrania en este momento, ya que no es comandante en jefe", comentó su comando en un correo electrónico.

El exmandatario estadounidense, que con casi absoluta certeza será el rival de Joe Biden en las elecciones de noviembre, había declarado anteriormente que podría resolver el conflicto ucraniano en "24 horas" si fuera presidente.