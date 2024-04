"Dictadura militar en estado puro": ¿Cómo Kiev busca endurecer la movilización?

En medio de la ola de movilizaciones forzosas y la falta de avances de Kiev en el frente, el 63 % de los hombres ucranianos en edad de alistarse no quieren unirse al Ejército, indica una encuesta.

La aprobación reciente del resonante proyecto de ley ucraniano sobre el endurecimiento de la movilización es una "dictadura militar en estado puro, en la que se agarra a la gente en las calles y no se les permite salir del país", según evalúan en comentarios a RT en ruso varios expertos y analistas.

Según Serguéi Margulis, profesor titular del Departamento de Política Internacional y Estudios Regionales Extranjeros del Instituto de Ciencias Sociales de la Academia Rusa de Economía Nacional y Administración Pública, "una parte significativa de los ucranianos está objetivamente cansada" del conflicto y especialmente de "la flagrante arbitrariedad de las oficinas de reclutamiento militar".

"En las redes sociales se puede encontrar mucho contenido que confirma la ilegalidad de las acciones de los funcionarios de alistamiento y sus métodos de reclutamiento de personas sujetas a cumplir con el servicio militar", agregó.

Sin embargo, detalló que ahora "no existen las condiciones previas para las protestas sociales en relación con la aprobación" de la norma. "A pesar del gran número de descontentos, no hay ninguna fuerza política que pueda consolidarlos en torno a sí y enviarlos a las calles. No hay perspectivas reales de un Maidán en un futuro previsible", explicó.

El observador militar Alexánder Jrolenko, por su parte, señaló que las Fuerzas Armadas no son solo cantidad, sino sobre todo calidad de la formación del personal y del armamento, que seguirá siendo bajo.

Además, el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, "hace lo que le dicen en Estados Unidos o en el Reino Unido", sostuvo. "Periódicamente vienen 'mensajeros' y le dan nuevas instrucciones", añadió. Asimismo, aseveró que la realidad en la que viven ahora los ciudadanos ucranianos es "que deben ir voluntariamente a morir por los intereses de Estados Unidos, de lo contrario serán encontrados y castigados".

Mientras tanto, el 63 % de los hombres ucranianos en edad de alistarse no quiere unirse al Ejército, y el 17 % está indeciso, según los resultados de una encuesta realizada recientemente por la agencia Info Sapiens para el medio Suspilne Novini. Al mismo tiempo, el 60 % de los encuestados describe negativamente el trabajo de las oficinas de reclutamiento militar.