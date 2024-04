Punto para las 'mañaneras': López Obrador no tendrá que suspenderlas durante la campaña

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, podrá seguir transmitiendo sus habituales conferencias de prensa matutinas, conocidas como las 'mañaneras', luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) descartara una medida de suspensión.

La arremetida contra las ruedas de prensa del mandatario ha sido protagonizada por la candidata opositora a la presidencia, Xóchilt Gálvez, quien interpuso un recurso ante el INE para pedir la restricción del programa con apoyo de los partidos conservadores PAN, PRI y PRD.

El recurso fue rechazado de manera unánime por el consejo del INE, que estimó que la prohibición constituiría una violación del derecho a la información de los ciudadanos.

Por otra parte, el cónclave consideró que ya existen decisiones sobre la materia en la Sala Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se recomienda el análisis caso por caso.

"No respaldo este proyecto puesto a consideración del Consejo General por las razones normativas y criterios jurisdiccionales expuestos. Al mismo tiempo, quiero rescatar el valor simbólico, que no debería ser despreciable, de apelar a la responsabilidad política de quienes ocupan las más altas esferas del poder público", dijo el consejero Jaime Rivera.

Este no es le primer recurso contra las conferencias. De hecho, el INE ya ha aplicado restricciones al mandatario para que se abstenga de emitir comentarios sobre el proceso electoral y le ha ordenado eliminar programas por esa misma razón. López Obrador, por su parte, ha acusado a los consejeros de esa institución de convertirse en una "inquisición".

“El daño está hecho. Es irreparable. La elección no es equitativa” dice @acostanaranjo ante la negativa del INE de suspender las mañaneras del Presidente. “Tendremos que llamar a la sociedad mexicana; de nueva cuenta movilizarnos. No hay un piso parejo y las autoridades no… pic.twitter.com/D9Ai6ACuSn — Jimena. (@JimenaVillicana) April 11, 2024

De hecho, el mandatario se refirió hace un par de días sobre la petición de Gálvez: "Quieren censurar las mañaneras (...). No sé qué les está pasando, están muy nerviosos, pero que se serenen, se tranquilicen, somos adversarios, no somos enemigos", respondió.

Para López Obrador, la suspensión de su habitual programa matutino "sería una gravísima violación a la Constitución y desde luego un agravio a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas".

Entretanto, los querellantes adelantaron que acudirán al Tribunal Electoral para insistir en ponerle un cortafuegos a López Obrador y no descartaron promover movilizaciones ciudadanas en contra de la decisión del INE.

"Si el árbitro y el tribunal no va a tomar medidas, las tendremos que tomar nosotros (...) si la Constitución no nos ampara, si los órganos electorales no nos amparan, tendremos que llamar a la sociedad mexicana de nueva cuenta a movilizarnos", aseveró Guadalupe Acosta Naranjo, representante del PRD ante el INE.