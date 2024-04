El Supremo de Brasil determina que el Estado indemnizará a las víctimas de balas perdidas

Los gobiernos de los estados no pagarán en los casos donde se demuestre que no hubo participación de los agentes en los sucesos.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil determinó que el Estado indemnice a las víctimas por bala perdida durante las operaciones policiales, incluso aunque no haya certezas sobre el origen de la bala.

La Corte reconoció la responsabilidad del Gobierno federal y de las administraciones regionales y municipales por las muertes en enfrentamientos entre la Policía Militar o miembros de las Fuerzas Armadas y delincuentes en las ciudades. El Estado no pagará en los casos donde se demuestre que no hubo participación de los agentes estatales o federales.

Durante la sesión, el magistrado Luiz Edson Fachin resaltó la importancia del trabajo forense. "Es inmensamente relevante verificar la realidad de los hechos y aportar elementos probatorios suficientes. Esto significa que los Estados, especialmente, deben tener un aparato de recursos técnicos y humanos con autonomía administrativa y financiera para llevar a cabo estos conocimientos. Lo cual, lamentablemente, en algunos estados federados no existe", lamentó.

"No es justo, no es eficiente"

Los jueces determinaron que el Estado deberá indemnizar a los familiares de Vanderlei Conceiao de Albuquerque, de 34 años, asesinado en el interior de su casa durante un tiroteo entre militares de las Fuerzas de Pacificación y delincuentes, en 2015, en Río de Janeiro.

Los padres de Vanderlei recibirán 200.000 reales (unos 40.000 dólares) y su hermano 100.000 reales (20.000 dólares). Además, la familia recibirá una pensión vitalicia y se le devolverá los gastos funerarios. En este caso concreto, el Gobierno federal se hizo responsable de las acciones del Ejército.

Durante la sesión, el juez Flávio Dino afirmó que la acción policial violenta ya no es eficaz para combatir la delincuencia. "Cuando la Policía mataba menos, había menos delitos. Los disparos al azar no son un método justo para llevar a cabo operaciones policiales. No es justo, no es eficiente. Las balas perdidas, de hecho, no se pierden. Son balas que siempre se encuentran iguales", comentó.

El Foro Brasileño de Seguridad Pública tiene registradas 6.430 personas muertas en 2022 por agentes policiales cuando estaban de servicio o fuera de él.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!