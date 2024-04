La Justicia argentina condena a un 'influencer' libertario por hostigar a una periodista

Un tribunal de la ciudad de Buenos Aires condenó al 'influencer' argentino y libertario Manuel Jorge Gorostiaga por haber hostigado de manera sistemática a la periodista Marina Abiuso a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el fallo del juez Pablo Casas, el acusado deberá realizar 40 horas de tareas comunitarias y participar de un taller de formación contra la violencia de género, lo que sienta un precedente en el país sudamericano para combatir las campañas de odio que suelen lanzarse en distintas plataformas.

Al imputado también se le prohibió nombrar a Abiuso por cualquier medio, ya sean redes sociales, teléfono, carta, pancarta o incluso a través de terceras personas, como así también el acercamiento físico o cualquier tipo de contacto.

La violencia de género en redes sociales tiene consecuencias. Mentir deliberadamente, también. El influencer Danann deberá realizar 40 h de tareas comunitarias y un taller contra la violencia de género por el hostigamiento sistemático contra la periodista Marina Abiuso. pic.twitter.com/J74TucLdKQ — Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) April 11, 2024

Gorostiaga, quien es mejor conocido por su usuario 'Dannan', cuenta con millones de seguidores, se caracteriza por la violencia de sus posteos y comenzó a tener más popularidad a partir de su militancia a favor del presidente Javier Milei.

Hace dos años, fue uno de los tuiteros que encabezó el hostigamiento a Abiuso, quien en ese momento era editora de género del diario Clarín.

'Dannan' la acusó falsamente de encubrir mediáticamente la muerte de Lucio Dupuy, un caso que conmocionó al país porque se trataba de un niño de cinco años que fue asesinado por su mamá y su novia.

La violencia en redes es real, afecto muchísimo a Marina Abiuso, periodista que se tuvo que ir de acá por la violencia de este hombre, ahora, condenado. pic.twitter.com/hNnSSGvJBj — Silvina Molina Lardit ⭐⭐⭐ (@SilvinaMolina) April 11, 2024

"(Abiuso) comenzó a recibir innumerables amenazas de violación y de muerte", recordó Amnistía Internacional en un comunicado en el que explicó que este caso se inserta en la escalada de discursos que incitan a la violencia y a la discriminación hacia periodistas que cubren las agendas de género y diversidad, con el propósito de deslegitimar y silenciarlas.

Justicia

Abiuso, por su parte, celebró el fallo que se suma a las condenas que también han recibido otros cuatro tuiteros que organizaron ataques en su contra.

"Hoy se cerró una etapa que decidí atravesar en silencio para que hablara la Justicia. Y también porque soy consciente de las limitaciones para defenderme. Sé que incluso con pruebas y sentencia, habrá quienes sigan creyendo las mentiras que se difundieron sobre mí", señaló en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Hace tiempo tomé la decisión de denunciar las amenazas de muerte y violación en mi contra. Fueron muchas. Hasta mi madre tuvo custodia policial en su domicilio. Yo todavía tengo un botón antipánico", agregó al explicar que la condena pudo lograrse a pesar de los nombres falsos que usaron sus agresores y de la falta de colaboración de las plataformas con la justicia.

La periodista reveló que el acusado pidió cumplir con tareas comunitarias para evitar ser llevado a juicio, ya que acababa de recibir otra sentencia en contra por discriminación.

"Eso no impidió que amigos suyos (con acceso a la causa) dijeran a la vez que yo quería mandarlo preso. No es cierto. Cuando el fiscal pidió diez días de prisión yo me presenté en la causa diciendo que no estaba de acuerdo. Ya sé que la verdad no es un valor en las redes, pero yo soy periodista", señaló.

Por otra parte, Abiuso recordó que 'Danann' la acusó de instigar y encubrir el crimen de Dupuy.

"Esto me puso en riesgo real aunque él jamás presentó pruebas por una razón simple: no es cierto. El canal para el que yo trabajaba hizo infinidad de notas sobre el caso (…), no es cierto que guardé silencio. No es cierto que obligué a nadie más a callar. Sí es real que la campaña para adjudicarme esa responsabilidad pretende que sea yo la que me quede callada", concluyó.