Senador de EE.UU. insta a prohibir importaciones de coches eléctricos chinos

El senador estadounidense Sherrod Brown ha instado al Gobierno de su país a prohibir las importaciones de coches eléctricos fabricados en China.

"Pido la prohibición total de los vehículos eléctricos chinos en EE.UU. No podemos permitir que China introduzca sus trampas respaldadas por el Gobierno [chino] en la industria automovilística estadounidense", escribió el legislador demócrata en su cuenta de X.

Según Brown, Pekín "engaña" al vender sus vehículos. "No hay igualdad de condiciones. Todos vimos lo que las trampas chinas hicieron a nuestra economía a lo largo de los años. No es bueno para nuestro país. No es bueno para nuestros trabajadores. No es bueno para nuestras comunidades", argumentó.

El político demócrata considera que los estadounidenses deben conducir coches "fabricados en EE.UU. por trabajadores estadounidenses". "Fabricamos los mejores coches del mundo. Conducimos los mejores coches del mundo", agregó.