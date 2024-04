México denuncia a Ecuador ante la ONU por las "violaciones" a su embajada

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México denunció este viernes ante la ONU la "violación" de la embajada mexicana en Ecuador, ocurrida durante la detención del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

La Cancillería entregó una nota dirigida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, por el "ingreso violento" de fuerzas de seguridad ecuatorianas a la sede diplomática en Quito.

El representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos y Cruz, entregó el escrito a través del secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos de la organización, para denunciar las "graves violaciones en las que incurrió" Ecuador y "los atentados contra la persona y la dignidad de su personal diplomático".

COMUNICADO. “México denuncia ante el secretario general de la ONU las violaciones a la embajada mexicana cometidas por el Ecuador”.El representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Héctor Vasconcelos y Cruz, entregó hoy, a través del… pic.twitter.com/kW7aSFUtzy — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 12, 2024

El Gobierno mexicano señaló que existe "sustento en evidencia fotográfica y una relatoría técnica de los hechos" para evaluar las acciones como una "flagrante violación al derecho internacional".

"Las disposiciones contenidas en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (CVRD) son claras en establecer que los agentes del Ecuador se encontraban impedidos de penetrar en la Embajada de México, y obligados a adoptar todas las medidas necesarias para proteger la embajada contra toda intrusión o daño", argumentó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Además, indica que ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el "inicio de procedimientos" con el fin de que se "declare internacionalmente responsable al Ecuador", así como para que se especifique reparaciones por las "conductas ilícitas flagrantes".

Relaciones rotas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que no bastará con respetar el asilo otorgado por su país a Jorge Glas para recomponer las relaciones con Ecuador, rotas después de que la fuerza pública del país andino irrumpiera en la embajada mexicana para detener al exvicepresidente.

"Lo que queremos es que no haya repetición", declaró el mandatario en su conferencia de prensa matutina, donde dejó entrever que, además de que se respete el beneficio a favor de Glas, busca que Quito ofrezca disculpas públicas.

Glas seguirá en prisión

Este viernes, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador determinó que la detención de Glas —investigado por corrupción, soborno y otros delitos— fue "ilegal y arbitraria". Sin embargo, el exfuncionario continuará en prisión porque aún debe cumplir parte de una sentencia que le fue impuesta por otros casos.

En la audiencia judicial en línea, Jorge Glas denunció que fue sometido a tortura durante su detención en la sede diplomática mexicana. "No bastó más para que me tiraran contra la pared, me golpearan la cabeza contra la pared y comenzasen a darme puntapiés y rodillazos en las caderas", relató, agregando que se le "tiraron encima", le "pisaron el cuello" y le "patearon las costillas".