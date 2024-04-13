Un muerto y casi 200 atrapados tras derrumbarse un teleférico en Turquía (FOTOS)

Konyaaltı ilçesinde yaşayan vatandaşlar #teleferik kazasında CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ihmali olduğunu, daha önce defalarca sorun çıkacağı konusunda belediyeye başvurduklarını açıkladılar.Konu hakkında halen Muhittin Böcek bir açıklama yapmadı. pic.twitter.com/IrTh9qAtup