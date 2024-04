EE.UU. envía activos militares adicionales a Oriente Medio: ¿qué se sabe?

Las medidas incluyen "el reposicionamiento de dos destructores", uno de ellos con el sistema de defensa antimisiles Aegis, según The Wall Street Journal .

EE.UU. está trasladando activos militares adicionales a las proximidades de Irán e Israel en medio de la tensión ante un posible ataque inminente de Teherán contra intereses israelíes o estadounidenses, informó este viernes Axios, citando a sus fuentes.

Un funcionario afirmó a la CNN que el Pentágono está desplazando tropas y equipos adicionales a distintos puntos en Oriente Medio para "incrementar los esfuerzos de disuasión regional y aumentar la protección de la fuerza".

Por su parte, The Wall Street Journal señala que las medidas "incluyeron el reposicionamiento de dos destructores, uno que ya estaba en la región y otro que fue redirigido allí" y apunta que "al menos uno de los buques lleva el sistema de defensa antimisiles Aegis".

"No lo hagan"

En el mismo contexto, el presidente estadounidense, Joe Biden, lanzó una advertencia este viernes a Teherán, instándole a no atacar a Israel. "No lo hagan", dijo en una rueda de prensa. "Estamos dedicados a la defensa de Israel. Apoyaremos a Israel. Ayudaremos a defender a Israel e Irán no tendrá éxito", añadió.

Teherán comunicó en los últimos días, a través de varios países árabes, que consideran a EE.UU. responsable del ataque israelí a su Consulado en Siria, en el que murieron 16 personas, incluidos dos altos comandantes y cinco militares iraníes. "El mensaje iraní fue que atacaremos a las fuerzas que nos ataquen", señaló un funcionario estadounidense.