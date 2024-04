"No sabe qué diablos hace": Trump teme que Biden pueda desatar la Tercera Guerra Mundial

El expresidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este viernes que el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial debido a su incompetencia.

"Lo que pasa en Israel podría terminar en una guerra mundial. Tenemos a un presidente que no puede juntar dos frases. Tenemos a un presidente que no puede encontrar las escaleras para bajar del escenario. Tenemos un presidente que no sabe qué diablos está haciendo", manifestó el exmandatario en una comparecencia junto al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en su residencia Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

En este sentido, resaltó que los más de seis meses que faltan para los comicios generales parecen "una eternidad cuando la gente es incompetente".

Trump calificó de "patética" la advertencia de Biden a Israel sobre un inminente ataque de Irán, al tiempo que apuntó que Teherán "no atacaría" al país hebreo si él fuera el actual inquilino de la Casa Blanca. "Irán no estaba en posición de atacar. No tenían dinero. Estaban arruinados", señaló, agregando que ahora tiene en su poder "221.000 millones de dólares".

"Con todo lo que hemos hecho, con todos los combates, todas las muertes, miren lo que ha pasado", aseveró Trump, que dijo que EE.UU. pasa por un periodo "peligroso". "Y una gran razón por la que es peligroso es porque tenemos un presidente que es tremendamente incompetente", expresó.