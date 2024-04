¿Quién es Anastasía Limenko, la nueva 'prima ballerina' rusa?

La compañía de ballet del Teatro Musical Académico de Moscú Stanislavski y Nemiróvich-Dánchenko cuenta con una nueva primera bailarina, informó recientemente la organización artística.

Tras su debut en el papel principal del ballet 'Esmeralda', a finales de marzo, Anastasía Limenko fue anunciada como la nueva 'prima ballerina' del teatro.

Originaria de Bielorrusia, Anastasía se unió a la compañía en 2012, inmediatamente después de graduarse en la Academia de Coreografía de Moscú. En 12 años ha pasado de formar parte del cuerpo de ballet al título de primera bailarina.

La artista es recordada por sus interpretaciones de Gamzatti en 'La Bayadera', de Marie en 'El Cascanueces' y de Kitri en 'Don Quijote', así como por sus papeles principales en los ballets 'La Doncella de las Nieves' y 'La Sílfide', entre otras muchas actuaciones.

Anastasía considera el esfuerzo en el trabajo como un factor importante en la profesión. "Es útil acostumbrarse al papel, cuando te dedicas sinceramente al baile, al papel, y preparas bien la imagen. Entonces los bastidores y el escenario estarán separados para ti".

Más allá de los escenarios, Limenko espera "tener voz" en su oficio. "Cuando tu nombre empieza ser reconocido, tú también comienzas a hablar". Su sueño es asistir a la plataforma de conferencias mundiales de expertos TED Talks. "Al principio quería llegar allí para empezar a romper con los estereotipos", explicó la bailarina.

Actualmente, la joven aborda públicamente el problema de la salud de sus colegas que, en medio de una intensa actividad física, estropean su salud con medidas dietéticas "radicales". "No quiero que las niñas se sacrifiquen. Poner todo en el altar del arte; no, no debería ser así", avisa Limenko.