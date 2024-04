¿Cómo una modelo de desnudos se metió entre precandidatos presidenciales en Islandia?

Decenas de personas, entre ellas una modelo de desnudos, se postularon por error a la presidencia de Islandia debido a la confusa interfaz del portal de servicios del Gobierno.

Actualmente, hay 78 precandidatos presidenciales, entre ellos Alda Gudrún Jónasdóttir, más conocida como Alda Coco, una modelo e 'influencer' que comparte fotos explícitas suyas en redes sociales, y que, tras postularse accidentalmente, tomó la decisión de permanecer en la carrera electoral.

"La verdad es que me di cuenta de lo que había hecho justo después, pero decidí no retirarme porque me pareció un poco gracioso seguir", dijo en un comentario a Bloomberg.

Según Bloomberg, la mitad de los 150 islandeses que presentaron su precandidatura a los comicios de este año se retiraron tras percatarse que se habían postulado cuando en realidad lo que buscaban era respaldar a otros candidatos. Y es que los botones para apoyar a alguien y comenzar a recolectar firmas estaban uno encima del otro, pero ya se hicieron las correcciones.

Los que no se retiraron tienen hasta el 2 de mayo para recolectar las firmas necesarias para registrarse como candidato para las elecciones, que se llevarán a cabo el 1 de junio.