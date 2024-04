Netanyahu es "una amenaza existencial para Israel", dice el líder de la oposición

El líder de la oposición de Israel, Yair Lapid, ha arremetido este lunes contra el primer ministro, Benjamín Netanyahu, asegurando que tanto los adversarios, como los socios de Tel Aviv "huelen" su incompetencia a la hora de dirigir el país.

"Este Gobierno, este primer ministro, se ha convertido en una amenaza existencial contra Israel", afirmó Lapid. "Destruyeron la disuasión israelí. Nuestros enemigos miran a este Gobierno, huelen la debilidad y levantan la cabeza", aseveró.

"Nuestros aliados también huelen esta debilidad", agregó Lapid, destacando que la Casa Blanca tampoco aprueba la política a la que se adhieren las autoridades israelíes. "Estuve en Washington la semana pasada en una reunión con altos funcionarios de la Administración", explicó.

"Están consternados por este Gobierno: la irresponsabilidad, la falta de profesionalismo, la gestión fallida, la ingratitud", manifestó durante una rueda de prensa.

De acuerdo con sus palabras, "todo lo que queda del 'Señor Seguridad'" —como era llamado Netanyahu— son "ruinas desde Be'eri hasta Kiryat Shmona, violencia por parte de terroristas judíos fuera de control y una pérdida total de la disuasión israelí".

"No ha cumplido con su deber"

No es la primera vez que Lapid critica a Netanyahu. En febrero, el líder de la oposición israelí culpó al primer ministro de la muerte de un gran numero de ciudadanos. "Si usted ha sido primer ministro durante 15 años y 1.200 israelíes fueron asesinados durante su mandato, localidades enteras son tomadas, civiles son quemados vivos, mujeres son violadas y cientos de personas son tomadas cautivas, entonces usted es el culpable", declaró.

"No hay nadie más. La culpa es suya porque no lo impidió. La culpa es suya porque su deber es impedirlo y no ha cumplido con su deber", señaló Lapid. Asimismo, cuestionó, en una declaración separada, sobre cómo se sentirán las familias de los secuestrados por el movimiento palestino Hamás el pasado 7 de octubre, los evacuados y los combatientes, siendo estas las personas "a las que se les ha confiado su destino". "Este Gobierno es incompetente, Netanyahu es incompetente", zanjó.

El pasado mes de enero, instó a "sustituir" a Netanyahu antes del final de la guerra, argumentando que representa un peligro para su país. "Necesitamos un cambio", declaró.