"¿Se puede justificar el asesinato de 14.000 niños?": Tensa entrevista a la embajadora israelí en España

La embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordon, se enfrentó este lunes a una tensa entrevista en la televisión pública, conducida por la reconocida periodista Silvia Intxaurrondo.

"Hablemos de Gaza, ¿se puede justificar el asesinato de 14.000 niños y niñas inocentes en seis meses?", fue la primera pregunta trasladó la comunicadora y que produjo un gran malestar en la diplomática hebrea.

Desde un primer momento Radian-Gordon rechazó la palabra "asesinato" y endosó la responsabilidad a Hamás, asegurando que el tipo de guerra que se libra en la Franja de Gaza es la que ha dirigido la organización terrorista.

!! ESTO ES PERIODISMO !!SILVIA INTXAURRONDO (@SIntxaurrondo) cumple con su labor de periodista y pone contra las cuerdas a Rodica Radian-Gordon (@RadianGordon), embajadora de Israel en España, preguntando por la matanza de inocentes en PalestinaHILO (vídeo 1 de 3) pic.twitter.com/kGmoenAhTG — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) April 15, 2024

"No es asesinato. Israel creo que es uno de los pocos países que ha hecho esfuerzos para que no se haga daño a una sociedad inocente, una sociedad civil que no está involucrada", aseguró la Embajadora.

Además, Radian-Gordon puso en duda las cifras de muertes manejadas a nivel internacional, por ser proporcionadas por el ministerio de Sanidad controlado por Hamás, aunque aseguró que desde Tel Aviv lamentan mucho la muerte de niños.

No obstante, matizó: "Pero por el otro lado no podemos vivir junto con una entidad terrorista que ha causado un trauma sin precedentes en la población israelí".

La periodista reseñó otros datos del conflicto, como que el ejercitó de ocupación israelí también ha asesinado a 105 reporteros y 196 cooperantes humanitarios, de los cuales 175 pertenecen a Naciones Unidas.

"Los periodistas internacionales no podemos entrar en la Franja, parece que no nos quieren como testigos, ¿cómo explica este número de víctimas tan elevado?", espetó Intxaurrondo.

Rodica Radian-Gordon, embajadora de Israel en España: "Lo que pasa en Gaza está muy lejos de ser un genocidio o limpieza étnica" https://t.co/fINk5aZXfZ#LaHora15Apic.twitter.com/J2MYe3J890 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) April 15, 2024

La Embajadora volvió a rechazar el término "asesinato" y aseguró que en una guerra se producen "errores", un término que usó para referirse a la muerte de los cooperantes de la ONG World Central Kitchen por un ataque israelí.

En este punto llegó el momento más tenso de la conversación, cuando la periodista quiso puntualizar: "Asesinatos indiscriminados y masivos contra una población civil desarmada sí se han constatado", insistió Intxaurrondo, tras recordar que actualmente se investiga en el Tribunal de la Haya si en Gaza se está produciendo un genocidio o una limpieza étnica.

De nuevo, la Embajadora no se centró en negar los hechos, sino en cuestionar las palabras, asegurando que emplear "genocidio" forma una opinión pública errónea.

Rodica Radian-Gordon protagonizó una crisis diplomática entre España e Israel el año pasado, cuando el Gobierno de Benjamin Netanyahu la retiró del país después de que el presidente español, Pedro Sánchez, criticara la muerte de niños palestinos e instara al país hebreo a cumplir con el Derecho Internacional Humanitario. La diplomática regresó a Madrid el pasado 8 de enero.

Desde que comenzó el conflicto en la Franja de Gaza han muerto más de 33.000 palestinos, y se contabilizan más de 76.000 heridos.