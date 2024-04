Las razones de los familiares de Ayotzinapa para boicotear las campañas en México

Madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos hace casi una década, convocaron a boicotear las campañas presidenciales de México con miras a las elecciones generales del próximo 2 de junio.

"El caso Ayotzinapa no camina por la ruta del calendario electoral sino por la senda de la verdad y justicia, por lo tanto, no podemos esperar a que termine el proceso electoral", aseguraron en un comunicado en el que le reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla con su promesa de recibirlos antes de que termine su Gobierno.

"A la fecha es importante para las madres y padres que tenga lugar una reunión con el presidente para hacer un balance de las investigaciones y el gobierno dé cuentas de los resultados en el caso y donde están los jóvenes. Para las madres y padres es fundamental que el gobierno diga qué se logró esclarecer y qué está pendiente", advirtieron.

La verdad y la justicia a la deriva / Jornada de Lucha / Ayotzinapa, Guerrero, a 13 de abril del año 2024.- Las madres y padres de los 43 les saludamos fraternalmente y les decimos que seguimos firmes en la lucha por verdad y justicia de 26 al 1 de mayo👇🏼https://t.co/2pxmHJhIJe — Tlachinollan CDHM (@Tlachinollan) April 14, 2024

El próximo 26 de septiembre se cumplirán 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en el estado de Guerrero, en un caso que tuvo impacto internacional y que puso en evidencia la crisis de desapariciones masivas en México, en donde hasta ahora hay más de 100.000 familias que buscan a un ser querido.

López Obrador se comprometió a aclarar el caso Ayotzinapa durante su gestión. De hecho, en los primeros años de su Gobierno hubo avances, pero estos se frenaron cuando las investigaciones demostraron la complicidad del Ejército.

La respuesta del presidente ha sido una férrea defensa de los militares, lo que lo alejó de los familiares, quienes en su comunicado más reciente explicaron que, mientras no se realice el diálogo con el mandatario, ellos continuarán con su lucha para saber qué les pasó a sus hijos.

Campañas

"Ampliaremos las protestas incorporando a otros sectores, haremos alianzas con los maestros, campesinos e indígenas que hoy ven sus derechos conculcados. Llevaremos la lucha a las calles, particularmente llamamos al boicot a las campañas y al proceso electoral", afirmaron.

Los familiares señalaron que no pueden permitir que, mientras ellos siguen sufriendo por no saber en dónde están sus hijos, "el sistema de partido se arremoline en la fiesta electoral con discursos vacuos que no incorporan el tema de los desaparecidos".

Recordaron, además, que ellos no militan ni obedecen a ningún partido político. "Estamos en nuestro derecho de protestar y exigir diálogo con el presidente y, mientras esto no ocurra, la protesta llegará a las campañas electorales. Si no no hay diálogo, la fiesta electoral se empañará con la voz de Ayotzinapa exigiendo verdad y justicia por los 43", anunciaron.

Por otra parte, consideraron que la investigación que encabeza López Obrador ha fracasado porque hoy siguen sin saber el paradero de sus hijos, a lo que se suman otros graves problemas, como la expansión territorial y la violencia del crimen organizado.

"Mientras esto ocurre, el movimiento social sigue disperso y la fiesta electoral marca la agenda pública. Prevalecen discursos vacíos, de candidatos impuestos por una clase política disociada de los pueblos y la gente de abajo, varios de ellos de la derecha y con vínculos con grupos delictivos", acusaron.

En particular, le reclamaron a Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial oficialista que encabeza las encuestas, porque consideran que sus 100 propuestas corresponden a obras y megaproyectos que profundizarán el capitalismo y enriquecerán más a las élites económicas.

"Esas propuestas no tienen nada de izquierda y sí de capitalismo salvaje y depredador. [...] Es inconcebible que en los 100 puntos de la candidata de Morena no figure una sola mención al caso Ayotzinapa, cuando es la candidata del partido del Gobierno que prometió el esclarecimiento del caso y no lo ha logrado", señalaron.