López Obrador reafirma su mutis en campaña y se posiciona sobre el voto en el extranjero

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó este lunes que mantendrá el mutismo sobre las campañas electoral que se desarrollan de cara a los comicios del próximo 2 de junio.

"Me estoy cuidando con todo lo relacionado con la veda electoral (...) No voy a asistir a ningún foro, a ninguna conferencia, no voy a tener red social ni voy a escribir ningún mensaje", aseveró el jefe de Estado durante su acostumbrada rueda de prensa matutina.

Con esa declaración, López Obrador busca deslindarse de cualquier acusación de injerencia en las campañas por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), que en semanas recientes le ha ordenado el retiro de varias de sus 'mañaneras', por considerar que contienen pronunciamientos en materia comicial.

Voto en el extranjero

Por otra parte, el mandatario reafirmó que ya está al tanto de las denuncias realizadas por parte de ciudadanos mexicanos en el exterior, que alertan de supuestos obstáculos para el sufragio en el extranjero.

No obstante, destacó que ese problema viene desde hace muchos años, con el propósito de limitar la capacidad de participación de los migrantes en el exterior. "Eso lo podemos ver cuando vemos cuánto se ha gastado en las elecciones, y cuántos votos se obtienen", aseveró.

El presidente López Obrador señala que buscarán que la secretaria @LuisaAlcalde y la canciller @aliciabarcena se reúnan con la presidenta del INE para tratar el tema de los 39 mil mexicanos en el extranjero que fueron rechazados para votar el 2 de junio. pic.twitter.com/MfH15jR9Ff — Mexiquense (@MexiquenseTV) April 15, 2024

La fecha límite para las regularizaciones en el padrón para poder sufragar es el próximo 5 de mayo, por lo que exigió a las autoridades competentes que rindan un informe para el miércoles de esta semana.

"Sí es un asunto importante (...) Se habla de que fueron eliminados [del registro electoral] 39.000 ciudadanos (...), vamos a pedirle a la secretaria de Relaciones Exteriores [Alicia Bárcena] que busque más información y que, con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se entrevisten con la presidenta del INE", puntualizó.

La víspera, el tema de los obstáculos para el voto en el extranjero ha estado en la agenda de las principales candidatas presidenciales: la oficialista Claudia Sheinbaum y la opositora, Xóchitl Gálvez. Ambas solicitaron que se revisen los incidentes que le impedirían el voto a unos 39.000 mexicanos que solicitaron sufragar en embajadas y consulados.

Sheinbaum consideró que el INE debería facilitar el "tortuoso" proceso de inscripción en el registro electoral, un asunto en el que Gálvez también coincidió: "Fue muy difícil en los consulados sacar su credencial de elector; fue muy difícil inscribirse y ahora que lo hicieron, le quieren negar el registro", dijo.