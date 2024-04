López Obrador anuncia la fecha para "soltarse el pelo" con una gira del adiós

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que emprenderá una 'gira del adiós' después del 2 de junio, cuando se celebren los comicios generales en el país latinoamericano.

"Después del día 2 [de junio], voy a recorrer todo el país. No voy a poder recorrer todas las regiones, pero sí voy a estar en todos los estados antes de entregar la banda presidencial", aseveró en su acostumbrada conferencia matutina.

#LaMañanera | El presidente Andrés Manuel López Obrador inició la semana con su conferencia mañanera com música de Violeta Parra y de Celia Cruz pic.twitter.com/PSrtl6YItg — Azucena Uresti (@azucenau) April 15, 2024

El presidente reiteró que mantendrá su mutis durante las campañas proselitistas camino a los comicios de junio, con el fin de respetar a rajatabla la veda impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), pero que después de las elecciones se va a "soltar el pelo".

"Pasando las elecciones, pues ya nos vamos a soltar el pelo porque sí quiero que nos reunamos con mucha gente, ver a quienes han sido los precursores de este movimiento, los que todavía no se nos han adelantado. Quiero verlos y es posible que hagamos actos en plazas, porque ya estoy terminando. Me faltan cinco meses", sostuvo.

López Obrador recalcó que ese periplo por la geografía mexicana será para despedirse y, "sobre todo, dar gracias a la gente por su apoyo, por su respaldo", en una conferencia que arrancó con el mítico tema de la cantautora chilena Violeta Parra, y que empieza con el verso: "Gracias a la vida que me ha dado tanto".

En esa línea, reconoció que la llegada de su Gobierno "ha sido producto del esfuerzo, de la fatiga de millones de mexicanos", por lo que pretende que la gira sea en las calles y con la gente que ha impulsado la llamada 'Cuarta Transformación' desde las bases.

"No es un movimiento de élite, sino de millones de mujeres, de hombres libres, conscientes. Sí me voy a ir a despedir porque yo ya me retiro, me jubilo, y nada más por el afecto, por el cariño, por el amor, nos vamos a estar recordando y comunicando", finalizó.