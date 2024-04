Zelenski aprovecha el ataque iraní contra Israel para pedir más apoyo militar

Al elogiar la ayuda de los países occidentales en defensa de Israel durante el reciente ataque iraní, el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, sostuvo que el mismo nivel de ayuda podría ser proporcionado a Kiev.

En su mensaje a la nación de este lunes, Zelenski afirmó que la "acción aliada" de Israel, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Jordania "demostró lo verdaderamente eficaz que puede ser la unidad en la defensa contra el terror, cuando se basa en una voluntad política suficiente".

El mandatario recordó que Israel no es miembro de la OTAN, por lo que no fue necesaria ninguna acción como la activación del artículo 5 de ese pacto militar, y agregó que como resultado de la operación "nadie fue arrastrado a la guerra".

"Los cielos europeos podrían haber recibido el mismo nivel de protección hace mucho tiempo, si Ucrania hubiera recibido un apoyo similar de sus aliados a la hora de interceptar drones y misiles", declaró.

Asimismo, tras afirmar que la intensidad de los ataques rusos "exige una mayor unidad" por parte de los socios de Kiev, Zelenski dijo que "al defender a Israel, el mundo libre ha demostrado que esa unidad no solo es posible, sino también cien por ciento eficaz". Según él, lo mismo es posible para defender a Ucrania, que, como Israel, no es miembro de la OTAN. "Y para ello no hace falta activar el artículo 5, solo voluntad política", recalcó.

Cabe señalar que el mismo día, desde Washington y Londres aseguraron que sus fuerzas no van a ayudar al Ejército ucraniano a derribar drones y misiles rusos sobre Ucrania, como lo hicieron con los proyectiles iraníes en respaldo a Israel.