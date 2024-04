México pide a la Celac suscribir la denuncia contra Ecuador ante la CIJ

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este martes a sus pares de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) suscribir la denuncia que su país presentó contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por el asalto de la Embajada mexicana en Quito, que culminó con la detención del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien gozaba de asilo diplomático al momento de su captura.

"Queremos también proponerles, si lo consideran viable, factible, que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional", dijo López Obrador en la reunión extraordinaria convocada por el organismo para tratar esa irrupción.

La reunión extraordinaria se llevó a cabo de manera virtual y fue convocada por la presidenta 'pro tempore' del organismo regional y de Honduras, Xiomara Castro, para abordar solo ese tema, que ocasionó la ruptura de relaciones diplomáticas de México con Ecuador y la denuncia mexicana ante la CIJ.

El mandatario mexicano volvió a explicar que con esa demanda contra Ecuador buscan dos cosas fundamentales: que el país andino sea suspendido de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta tanto se pronuncie por la no repetición de este hecho; y, segundo, que se establezca un procedimiento para que si otro Estado actúa de manera similar, violentando alguna sede diplomática, la CIJ presente a la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución de expulsión y que esa instancia vote al respecto, sin que los integrantes del Consejo de Seguridad puedan ejercer el "ya caduco" derecho de veto.

"Si no hacemos esto, no vamos a poder vivir en un mundo regido por normas, por leyes. Decía yo al presidente [brasileño, Luiz Inácio] Lula [da Silva] que sería el mundo de los gorilas. Estaríamos viviendo en el mundo de los gorilas, con todo respeto a los gorilas", expresó López Obrador.

El presidente manifestó su agradecimiento por la solidaridad de la mayoría de los pueblos y de los Gobiernos de América Latina y del Caribe ante este hecho. "Agradecerles mucho por su apoyo y comentarles que nosotros vamos a seguir defendiendo la independencia y la soberanía de nuestro país. México no es protectorado, no es colonia de ningún país extranjero, México es un país libre y soberano", agregó.

Derecho de asilo

El mandatario mexicano dijo que, en medio de esas dos cosas fundamentales que solicitan a la CIJ en su pronunciamiento por este caso, está el derecho al asilo, en referencia a ese beneficio otorgado a Glas. "Siempre México ha dado protección a los perseguidos del mundo", enfatizó.

"Ustedes saben lo que ha significado históricamente para México el garantizar la protección y el asilo a perseguidos políticos. Es algo histórico, que con mucho orgullo y decisión reafirmó el presidente Lázaro Cárdenas, dándole protección a judíos, dándole protección a participantes, luchadores de la guerra civil española", señaló.

Agregó que no solo fue el presidente Cárdenas, sino que "todos los presidentes postrevolucionarios han cuidado el derecho de asilo".

Recordó que México dio asilo a chilenos, argentinos, uruguayos, peruanos e incluso ecuatorianos, cuando se desataron las dictaduras en América Latina.

"Cuando el golpe en Chile se dio asilo a nuestros hermanos chilenos, que por cierto estuvieron refugiados en la Embajada de México y (Augusto) Pinochet no se atrevió a invadir nuestra Embajada, ese temible dictador", expresó.

La crisis México-Ecuador fue abordada la semana pasada en una reunión extraordinaria de cancilleres del bloque suramericano y caribeño, con el norte puesto en conseguir apoyos unánimes contra el asalto a la sede diplomática mexicana, así como instar a Ecuador a rectificar su actuación.

No obstante, las decisiones en la Celac se toman por consenso y, de momento, el Gobierno de Daniel Noboa adelantó que no planea disculparse por lo sucedido. Incluso, en una reciente entrevista, el mandatario indicó que no se arrepiente de su decisión de irrumpir en la Embajada.