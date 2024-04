Presidentes de la Celac condenan el asalto de Ecuador a la Embajada mexicana y piden un salvoconducto para Glas

Los presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) condenaron este martes el asalto a la Embajada de México en Quito y la captura en ese lugar del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien se encontraba bajo la protección del asilo, cuando la Policía de Ecuador irrumpió armada y por la fuerza contra la sede diplomática.

La agresión de Ecuador ha sido considerada por los mandatarios de la Celac como un acto violatorio de la soberanía mexicana, que atentó contra las relaciones diplomáticas y vulneró no solo la condición de asilo, sino también la normativa internacional.

Durante la cumbre, que se realizó por teleconferencia, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le pidió a sus pares que acompañen la denuncia que México presentó contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los hechos que culminaron con la detención de Glas, a quien mantienen privado de su libertad en una cárcel de máxima seguridad.

#EnVideo📹| Presidente de México, @lopezobrador_ propuso el acompañamiento para suscribir la denuncia sobre la expulsión de Ecuador de la ONU y de países que actúen de la misma manera en el Tribunal de Justicia Internacional.#QueLoSepaElMundopic.twitter.com/HBsjzezpHG — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 16, 2024

López Obrador recordó que con la denuncia en la CIJ, México busca dos cosas: que Ecuador sea suspendido de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta tanto se pronuncie por la no repetición de este hecho; y que se establezca un procedimiento para que si otro Estado actúa de manera similar, la Corte pueda solicitar a la Asamblea General de la ONU, una resolución de expulsión para que esa instancia vote al respecto, sin que los integrantes del Consejo de Seguridad puedan ejercer el "ya caduco" derecho de veto.

"Si no hacemos esto, no vamos a poder vivir en un mundo regido por normas, por leyes. Decía yo al presidente [brasileño, Luiz Inácio] Lula [da Silva] que sería el mundo de los gorilas. Estaríamos viviendo en el mundo de los gorilas, con todo respeto a los gorilas", expresó el mandatario mexicano.

✅ La expulsión de Ecuador de la ONU.✅ La definición de un procedimiento para que cualquier Estado que actúe de esa manera, el Tribunal de Justicia presente a la Asamblea una resolución de expulsión de la ONU.#QueLoSepaElMundopic.twitter.com/b0GcByH0n2 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 16, 2024

Venezuela condena a Noboa por no "dar la cara"

Por su parte, el líder de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó el asalto a la embajada como "un acto de barbarie" y de "desprecio absoluto" a la normativa jurídica internacional, así como también a la convención de asilo diplomático, que ha recibido una condena mundial "unánime" y "total".

También dijo que las acciones contra el territorio mexicano en Quito se dieron por orden del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, a quién le reclamó por no "haber dado la cara" durante la cumbre de la Celac.

"Está escondido el presidente Daniel Noboa. ¿Por qué no ha dado la cara?; ¿No es él responsable de estos actos?", cuestionó Maduro tras señalar que el actual Gobierno ecuatoriano no solo asaltó la Embajada de México, sino que también apaleó a su personal diplomático y torturó al exvicepresidente Glas.

#DECISIÓN “Frente al acto aberrante de prepotencia del presidente Noboa”, el Mandatario venezolano @NicolasMaduro, anunció en la Cumbre Virtual Extraordinaria de la CELAC, que “Venezuela cerrará embajada en Ecuador, consulados en Quito y Guayaquil, y que regrese el personal… pic.twitter.com/SXzctSun2Q — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) April 16, 2024

Maduro resaltó que "México no está solo" en sus reclamos y en su defensa de la soberanía, por lo que anunció el cierre de la Embajada venezolana en Quito y de los consulados en territorio ecuatoriano.

El mandatario indicó que acompañará a México en su demanda ante la CIJ para que Ecuador sea expulsado de la ONU hasta que Noboa pida disculpas por sus actos ante la comunidad internacional.

De igual forma, agregó que Caracas exige la restitución de la libertad de Jorge Glas, así como su derecho al asilo para que sea protegido por México.

#EnVideo📹| Jefe de Estado, @NicolasMaduro, enfatizó que no hay ninguna duda de que las acciones tomadas por el Pdte. de Ecuador Daniel Noboa, de asaltar el territorio de México, su embajada, es un acto de barbarie condenado por el mundo entero.#QueLoSepaElMundopic.twitter.com/gTCv4rd5X8 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 16, 2024

Colombia: Ecuador estrecha la mano de la barbarie con Israel

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló que el Gobierno de Daniel Noboa en Ecuador le estrecha la mano "a la barbarie", tal y como lo hace Israel en la Franja de Gaza. "Ecuador e Israel están dándose la mano en la competencia por la barbarie", manifestó.

Petro indicó que la región necesita firmar un "pacto de convivencia" e informó que su país acompañará a México "en sus decisiones", como la demanda ante la CIJ contra Ecuador por violar la Convención Interamericana, que consagra los derechos al asilo y al debido proceso.

#EnVideo📹| Pdte. de Colombia, @petrogustavo, alentó al gobierno ecuatoriano a que piense en América Latina, independientemente de la posición política e ideológica.#QueLoSepaElMundopic.twitter.com/f4MfxMDr5G — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 16, 2024

"Ecuador no está dando ejemplo de convivencia, sino que está repitiendo un mensaje que viene de los tiempos en donde solo la muerte era posible, el exilio, salvar la vida, no el proyecto democrático. No sé por qué razón", reflexionó Petro, quien exhortó al Gobierno ecuatoriano a "pensar en América Latina" independientemente de su postura ideológica, porque la región "no se merece otros 100 años de soledad"

Petro advirtió que, en la actualidad, el mundo presenta síntomas de un malestar y tensiones que "en lugar de tramitarse racionalmente, consensualmente y planificadamente", se han empezado a dirimir "en una cadena de la muerte, de la fuerza bruta", contexto que ya ha penetrado en América Latina y que en Europa "asciende es una suerte de fascismo".

Brasil insta a resolver el conflicto

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó a la región a resolver el conflicto entre México y Ecuador a través de "los propios medios e instancias" de la Celac y no esperar a instancias foráneas.

"No debemos esperar que se trate la solución del conflicto desde afuera. Debemos valorizar nuestros propios medios e instancias, esto es esencial para que la Celac siga siendo el mecanismo de integración y concertación por excelencia en nuestra región", aseveró Lula.

#EnVideo📹| "Debemos encontrar caminos para la reconstrucción de la confianza, no debemos esperar a que se trate el conflicto desde afuera, para que la CELAC siga siendo un mecanismo de integración de la región" aseveró el Pdte. de la República Federativa de Brasil, @LulaOficial.… pic.twitter.com/ppKnBdOuaQ — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 16, 2024

Bolivia: Se ha ultrajado el derecho al asilo

Por Bolivia, el mandatario Luis Arce sostuvo que en Ecuador "lamentablemente se ha ultrajado de manera inaceptable" el derecho al asilo, a pesar que es "una de las instituciones jurídicas más importantes de carácter pacífico y humanitario".

Arce destacó que, además del rechazo total de la región al asalto de la Embajada mexicana en Quito, es importante recordar que la Celac es una zona de paz, un compromiso que han adquirido sus países miembros, que además deben velar por su cumplimiento. "La violencia no tiene ni tendrá justificación nunca", afirmó.

#EnVideo📹| "En Ecuador se ha ultrajado de manera inaceptable una de las instituciones jurídicas más importantes de carácter pacífico y humanitario" comentó el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, @LuchoXBolivia. #QueLoSepaElMundopic.twitter.com/fzF7UNYSgC — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 16, 2024

Cuba: "Un precedente muy grave y peligroso"

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, indicó que "el inaceptable quebrantamiento del derecho internacional" tras las acciones emprendidas por el gobierno de Noboa, debe ser repudiado por toda la región y obliga a la Celac a "defender de manera firme y sin titubeos" el orden jurídico de los países para garantizar la convivencia pacífica.

"La violación de estos principios no se justifica bajo ninguna circunstancia", expresó el mandatario cubano, quien agregó que el futuro del derecho internacional ahora depende, "en buena medida" de las acciones que tome la región para condenar el asalto a la embajada mexicana, para que "hechos repudiables como este, no vuelvan a ocurrir en América Latina o el Caribe".

#EnVideo📹| Presidente de Cuba, @DiazCanelB, indicó que la CELAC y sus países representados deben defender el Derecho Internacional; en este sentido, el respeto a este es indispensable para garantizar la convivencia pacífica.#QueLoSepaElMundopic.twitter.com/r8RRhVWLVs — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 16, 2024

"Aceptar o callar ante el inaceptable comportamiento del gobierno de Ecuador, sentaría un precedente muy grave y peligroso", agregó Díaz-Canel, quien recordó que la Celac es una región de paz y que a pesar de ello el gobierno de Noboa vulneró ese compromiso, causando así un agravio a toda la comunidad. Por ello, instó a restituir el asilo a Glas y el respeto al derecho internacional.

Respetar el derecho internacional

La presidenta de Honduras y actual titular 'pro tempore' de la Celac, Xiomara Castro, recordó que Latinoamérica, históricamente, ha enfrentado momentos "muy difíciles" que se han dado por acciones de fuerza, como los golpes de Estado, hechos en los que las embajadas han sido fundamentales para dar protección a personas perseguidas por regímenes autoritarios.

Por ello, Castro quien estuvo asilada tras el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya, resaltó que el respeto al derecho internacional y al asilo debe ser un asunto que no debe ser vulnerado por ningún motivo ni contexto político.

#EnVideo📹| Pdta. Pro tempore de la CELAC, @XiomaraCastroZ, indicó que muchos países conocen historias donde también tuvieron las puertas abiertas de distintas embajadas en los momentos democráticos más difíciles que han vivido sus naciones.#QueLoSepaElMundopic.twitter.com/PRa42dqZ21 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 16, 2024

De igual forma, el primer ministro de San Vicente y Las Granadinas, Ralph Gonsalves, indicó que su Gobierno rechaza "de manera inequívoca" las acciones de Ecuador, al calificarlas de "ilegales y subversivas al derecho internacional y la soberanía de México".

Además, indicó que es necesario que la comunidad internacional tome "acciones colectivas" para retornar al orden de las cosas y que el exvicepresidente Glas sea protegido por México. En ese sentido, Gonsalves destacó que no se puede permitir la ilegalidad que cometió Ecuador y que los gobiernos del mundo deberán mantenerse firmes para hacer respetar el principio del derecho internacional.

#EnVideo📹| Primer Min. de San Vicente y Las Granadinas, @ComradeRalph, rechazó de manera inequívoca las acciones del gobierno ecuatoriano, siendo estas ilegales, subversivas de la ley internacional y la soberanía; consideró necesario tomar acciones correctivas#QueLoSepaElMundopic.twitter.com/fmSsAWbObS — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 16, 2024

La reunión extraordinaria de presidentes de la Celac fue convocada Castro para tratar la situación que ocasionó la ruptura de relaciones diplomáticas de México con Ecuador y la denuncia mexicana ante la CIJ.

La crisis México-Ecuador fue abordada la semana pasada en una reunión extraordinaria de cancilleres del bloque suramericano y caribeño, con el norte puesto en conseguir apoyos unánimes contra el asalto a la sede diplomática mexicana, así como instar a Ecuador a rectificar su actuación.

No obstante, las decisiones en la Celac se toman por consenso y, de momento, el Gobierno de Daniel Noboa adelantó que no planea disculparse por lo sucedido. Incluso, en una reciente entrevista, el mandatario dijo que no se arrepiente de su decisión de irrumpir en la Embajada.

