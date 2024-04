Borrell explica por qué Occidente no puede derribar los misiles y drones rusos sobre Ucrania

Afirmó que no se puede proporcionar la misma ayuda que a Israel porque "las circunstancias no son las mismas".

Los países occidentales no pueden ayudar al régimen de Kiev a interceptar drones y misiles rusos sobre Ucrania como lo hicieron para Israel durante el ataque iraní, ya que no tienen sus bases militares en la zona, declaró este martes el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

Durante una rueda de prensa, Borrell fue preguntado sobre los comentarios del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, de que el mismo nivel de ayuda brindado a Tel Aviv podría ser proporcionado a Kiev. Subrayando que la UE está trabajando para aumentar la capacidad de defensa aérea de Ucrania, señaló que "hay cosas que no se pueden comparar".

Según sus palabras, los misiles y drones iraníes sobrevolaban las bases de los Ejércitos de Francia, de EE.UU., del Reino Unido y de Jordania, que "han actuado en defensa propia también". Mientras tanto, no hay bases militares de estos países en territorio ucraniano o en un territorio sobrevolado por los misiles rusos. "Por lo tanto, la misma respuesta no se puede dar porque las circunstancias no son las mismas", concluyó.

Anteriormente, Zelenski elogió la ayuda de los países occidentales en defensa de Israel, señalando que la "acción aliada demostró lo verdaderamente eficaz que puede ser la unidad en la defensa contra el terror, cuando se basa en una voluntad política suficiente". "Los cielos europeos podrían haber recibido el mismo nivel de protección hace mucho tiempo, si Ucrania hubiera recibido un apoyo similar de sus aliados a la hora de interceptar drones y misiles", declaró este lunes.

Al mismo tiempo, desde Washington y Londres ya aseguraron que sus fuerzas no van a ayudar al Ejército ucraniano a derribar drones y misiles rusos sobre Ucrania, como lo hicieron con los proyectiles iraníes en respaldo a Israel.