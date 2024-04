El enojo de Xavi con el árbitro durante el partido destrozador del Barcelona contra el PSG

El entrenador español fue expulsado de la cancha tras protestar con demasiada vehemencia una falta no pitada.

El entrenador del F.C. Barcelona, Xavi Hernández, lanzó duras críticas contra el cuadro arbitral por las polémicas decisiones que se tomaron durante el encuentro contra el Paris Saint-Germain (PSG), este martes, en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El enojo del entrenador español empezó desde temprano cuando, tras una polémica falta, el juez rumano Istvan Kovacs decidió expulsar al defensa Ronald Araújo, dejando al cuadro catalán con solo 10 hombres.

En la segunda parte, Xavi fue expulsado por el árbitro al protestar con demasiada vehemencia una falta no pitada. El juez no toleró la reacción del entrenador y no dudó en sacarle la tarjeta roja en el minuto 56. Pocos minutos después concedió un penal, tras una dudosa jugada que terminó con un tanto del francés Kylian Mbappé.

El Barcelona cayó por 1-4 ante un PSG que no dudó en aprovechar la ventaja en la cancha, y quedó eliminado de la UEFA Champions League. Tras el encuentro, Xavi arremetió contra el réferi, asegurando que el trabajo de toda una temporada se terminó "por una decisión arbitral".

"Hay expulsiones en el fútbol, pero el árbitro ha estado muy mal. Un desastre. No me gusta hablar de los árbitros, pero lo tenemos que decir. No nos podemos callar", comentó a los periodistas.