Polonia quiere sumarse al escudo antimisiles europeo

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado la intención de su país de unirse a la Iniciativa de Escudo del Cielo Europeo (ESSI, por sus siglas en inglés) para crear un sistema paneuropeo de defensa antiaérea.

En una rueda de prensa celebrada este martes, el dirigente polaco explicó que el reciente ataque iraní contra Israel demostró lo importante que es contar con un sistema de defensa similar a la Cúpula de Hierro israelí.

"No hay razón para que Europa no desarrolle su propio escudo contra cohetes y drones", recoge Bloomberg al citar el mandatario polaco. "No hace falta mucha imaginación para entender que nosotros también podemos estar en zona de peligro".

Más tarde reveló en las redes sociales que había planteado la cuestión en una reunión del Gabinete. "Nuestra tarea es aprovechar todas las oportunidades, todos los aliados, todas las instalaciones para armar el cielo polaco de forma que Polonia esté segura", señaló.

En 2022, Alemania lanzó una iniciativa para formar un sistema europeo unificado de defensa antimisiles y antiaérea y organizar la compra conjunta de equipos de defensa aérea y misiles. Desde entonces, 21 países se han sumado al proyecto.