El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. 'sobrevive' a un juicio político

La iniciativa no salió adelante porque el articulado de las acusaciones fue tachado de inconstitucional.

El Senado de EE.UU. rechazó este miércoles la tentativa de iniciar un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, al que se acusaba de haber infringido la ley con las políticas que ha definido para atender la crisis migratoria.

Entre sus alegatos, el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, destacó que el caso presentado por los republicanos en la Cámara de Representantes no satisfizo "el alto estándar de delitos y faltas menores" e ignorar ese hecho podría sentar un precedente peligroso, refiere AP.

"Por el bien de la integridad del Senado y para proteger el juicio político en aquellos raros casos en los que realmente lo necesitamos, los senadores deberían desestimar los cargos de hoy", dijo el congresista en su discurso de inicio de sesión.

La discusión no estuvo exenta de polémicas, pues cuando Schumer intentó establecer las reglas por las que se regiría el debate, los republicanos se negaron a acatarlas porque, aseguraron, no estaban de acuerdo con la manera como se conduciría el proceso, recoge 8 News Now.

Posteriormente, la mayoría optó por desestimar los dos artículos que sostenían el 'impeachment', al tiempo que los senadores del Partido Demócrata argumentaron que se trataba de propuestas inconstitucionales.

En el primero de los artículos, rechazado con una votación de 51-48, se señalaba a Mayorkas de negarse "deliberada y sistemáticamente" a cumplir con lo estipulado en la ley de migración, mientras que, en el segundo, denegado con una votación de 51-49, se le sindicaba de "abuso de confianza", tras afirmar que la frontera sur del país era segura.