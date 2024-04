EE.UU. habría aceptado la ofensiva de Israel sobre Rafa a cambio de que Tel Aviv no ataque Irán

EE.UU. habría aceptado un posible plan militar israelí en la ciudad gazatí de Rafa a cambio de que el país hebreo no lleve a cabo un ataque a gran escala en Irán, en respuesta a la reciente operación aérea de la República Islámica sobre Israel con más de 300 drones y misiles, según altos funcionarios egipcios anónimos citados por The New Arab.

"La Administración estadounidense mostró su aceptación del plan previamente presentado por el Gobierno de ocupación respecto de la operación militar en Rafa a cambio de no llevar a cabo un ataque a gran escala contra Irán", afirmó un alto funcionario egipcio familiarizado con la situación en la Franja de Gaza.

"El discurso sobre una respuesta israelí a Irán contradice los deseos de la Administración estadounidense y no es realista, dadas las afirmaciones israelíes de que Estados Unidos desempeñó el papel principal en repeler el ataque iraní y prevenir su éxito", agregó.

Asimismo, las personas consultadas señalaron que el plan de ataque israelí sobre Rafa, donde se encuentran refugiados más de un millón de civiles, "se basa en el método de desplazamiento, dividiendo la ciudad en cuadrados numerados, de modo que un cuadrado tras otro sea atacado, incitando a quienes se encuentran en él a alejarse de allí".

En ese sentido, se destacó que se están realizando preparativos para que las autoridades egipcias puedan hacer frente a cualquier posible impacto de un ataque a esa ciudad ubicada en el sur del enclave palestino, fronteriza con Egipto.

Foco de tensiones

A mediados de marzo Politico reportó que EE.UU. contemplaría la posibilidad de condicionar la ayuda militar a Tel Aviv si este lanza una ofensiva sobre Rafa, descrita por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como el "último bastión del Hamás".

Según el medio, la disposición de la Administración de Joe Biden a dar este paso refleja "las tensiones extremas" que enturbian su relación con Netanyahu.

Por otra parte, el país hebreo ya ha decidido cómo atacará a Irán en respuesta al ataque del pasado sábado, pero aún no ha fijado una fecha exacta para la operación, informó el martes The Jerusalem Post, citando a fuentes familiarizadas con el asunto.