Sequía, conflictos y corrupción: los ingredientes detrás del regreso de los apagones en Ecuador

Petro lamentó el racionamiento que tienen los ecuatorianos, pero recordó que su compromiso fue proveer el servicio hasta que no se pusiera en peligro la misma estabilidad eléctrica en su país.

Esta semana ha vuelto a ponerse de manifiesto la crisis energética por la que atraviesa Ecuador, con intensos cortes de electricidad a la población por varias horas.

La Administración de Daniel Noboa decretó la suspensión de la jornada laboral a escala nacional para este jueves y viernes, alegando que durante estos dos días se llevarán acabo mantenimientos en las plantas eléctricas y esto implicaría racionamientos de energía.

Los cortes regresaron desde el fin de semana pasado. El lunes, además, hubo apagones que el Gobierno prefirió llamar "desconexiones", en varias provincias del país, pero sin ninguna programación previa. Tras ello, el Ministerio de Energía y Minas oficializó los racionamientos y estableció un cronograma para los primeros días de la semana.

Pero ya para el jueves y viernes, tras el anuncio de la suspensión de la jornada laboral, en la capital ecuatoriana, por ejemplo, la Empresa Eléctrica Quito informó que los apagones serían de hasta ocho horas.

El Gobierno ha tomado algunas acciones. Noboa declaró en emergencia el sector energético y pidió la renuncia a la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, nombrando en su lugar, como encargado de esa cartera de Estado, al actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque.

Asimismo, la Presidencia anunció que se presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por "paralización del servicio público" contra "22 saboteadores". Esto, luego de señalar que una investigación preliminar dio indicios de que funcionarios de alto nivel de la institución, incluyendo a Arrobo, "ocultaron intencionalmente información crucial para el funcionamiento del sistema nacional energético".

Desde la institución señalaron que las primeras investigaciones dan cuenta de que se suprimieron y deshicieron advertencias y alertas al Comité de Crisis Energética, con el propósito de que esta grave situación no sea conocida para la toma de decisiones oportunas. "Es decir, los recortes de energía no solo respondieron a circunstancias ambientales, sino a actos inauditos de corrupción y negligencia", dice la Presidencia.

Restricción colombiana

El miércoles, el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador dijo que la crisis energética tiene varios factores, además de la "corrupción histórica", y señaló las causas climáticas, de planificación y administrativas.

Pero estos apagones en Ecuador han coincidido también con la decisión de Colombia de limitar el envío de energía al vecino país. El pasado lunes, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Andrés Camacho, confirmó que, por los bajos niveles en los embalses de su país, se decidió restringir la exportación.

"En Semana Santa nosotros limitamos la exportación de energía a Ecuador, en este momento no estamos exportando energía porque tenemos toda la térmica en su máximo potencial de generación así que todas las medidas se han venido adoptando tanto renovables, térmica, y el potencial de generación con plantas hidráulicas está en discusión", dijo el funcionario, citado por Caracol Radio.

Camacho no descartó que Colombia tenga que vivir racionamientos eléctricos debido a la fuerte sequía que está afectando a los embalses. No obstante, aseguró que no habrá cortes en su país.

Del lado ecuatoriano, la semana pasada, cuando aún era ministra, Arrobo dio a entender que los envíos de energía se dieron al menos hasta el 11 de abril. Según la ahora exministra, ese día Ecuador importó "2,17 gigavatios (GW), más del 2 % de la demanda", según El Universo.

Asimismo, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) de Colombia, Alejandro Castañeda, comentó, en entrevista con RCN Radio, que "en la última semana la exportación a Ecuador disminuyó" y de estar vendiendo "más o menos entre 7-8 gigas diarios" pasó a "más o menos 2-3 gigavatios hora a día".

El martes, el presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo que sentía mucho pesar por el hecho de que "comience el racionamiento eléctrico" en Ecuador, pero recalcó que su compromiso con la anterior administración ecuatoriana, del entonces presidente Guillermo Lasso, "fue proveer el servicio hasta que no se pusiera en peligro la misma estabilidad eléctrica de Colombia".

Por otro lado, un día antes, Petro anunció la suspensión del gabinete bilateral de Colombia con Ecuador, que estaba previsto para este mes con Noboa, y se había planificado con Lasso, por el asalto a la Embajada de México en Quito, el pasado 5 de abril.

"Creo que lo sucedido en la embajada de México es muy grave. Reconstruir el derecho internacional es fundamental si se quiere la paz del mundo", escribió el mandatario colombiano en su cuenta en X, donde hizo el anuncio.