"Confesiones desde el exilio": el libro que revela la "gratitud" de López Obrador con Peña Nieto

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no promovió acciones penales en contra de su antecesor Enrique Peña Nieto, en agradecimiento por no haber impedido, a través de trampas, su triunfo en las elecciones de 2018.

Así lo afirma "Confesiones desde el exilio: Enrique Peña Nieto. Los secretos y escándalos del último gobierno del PRI", la biografía autorizada de Peña Nieto escrita por el periodista Mario Maldonado y que estará a la venta en los próximos días.

El libro ha generado una fuerte expectativa, ya que las revelaciones o definiciones del exmandatario se colarán de lleno en la recta final de las campañas presidenciales, que culminarán con las elecciones del próximo 2 de junio.

Les comparto la portada del libro que les platiqué ayer, sobre el expresidente Enrique Peña Nieto, el cual estará disponible en los siguientes días en las librerías del país y en audiolibro. Muchas gracias por su interés. https://t.co/f1wNfd0Jy6pic.twitter.com/UkZWWzUnqd — Mario Maldonado (@MarioMal) April 16, 2024

Además, representa la reaparición de Peña Nieto después de seis años de silencio público. Para ello, dialogó en varias ocasiones con Maldonado, con el fin de realizar un balance de un Gobierno (2012-2018) que terminó envuelto en escándalos de corrupción y de violaciones a derechos humanos, en particular por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La estrategia de promoción va acompañado por una entrevista grabada entre Maldonado y Peña Nieto, que se emitirá el próximo 25 de abril. Es la primera nota que el expresidente ofrece a un medio desde que dejó el poder, en diciembre de 2018.

La contratapa del libro contradice el título, ya que aclara que el expresidente eligió el autoexilio. Es decir, que no fue forzado a irse del país ni es un personaje perseguido por razones políticas.

La llamada

Lo que sí enfrenta Peña Nieto en México es un amplio rechazo social, por lo que decidió vivir en España, al igual que otro exmandatario con altos niveles de repudio: Felipe Calderón (2006-2012). Por eso, una de las principales especulaciones que ha desatado el libro y el regreso mediático del expresidente es que intenta "lavar" su imagen.

En ese afán, una de las revelaciones del libro es la llamada que hace unos meses mantuvieron Peña Nieto y López Obrador, y que se desconocía hasta ahora.

"La última llamada entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador fue el viernes 15 de septiembre de 2023", asegura un avance del libro que fue publicado por El Universal, el diario en el que trabaja el autor.

En este fragmento, Maldonado explica que esa última conversación entre ambos polítcos fue breve, de no más de dos minutos. De cualquier forma, la sorpresa es porque habría ocurrido hace siete meses y López Obrador no ha contado nada.

AMLO confirma que habló con Enrique Peña Nieto"Hablamos en dos o tres ocasiones, luego lo invité a la casa y comimos 3 veces y por teléfono, porque estábamos viendo lo del tratado", @lopezobrador_ confirmó que sí estuvo en comunicación con el expresidente priista, sin embargo,… pic.twitter.com/nEhRZdREQ0 — Político MX (@politicomx) April 18, 2024

"Peña Nieto le agradeció las palabras que le confirió un día antes, cuando lo llamó 'demócrata' por no haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que resultó ganador. 'Le aprecio mucho el gesto de ayer, señor presidente', le dijo Peña", afirmó el periodista.

Un día antes, el jueves 14 de septiembre, Delfina Gómez, dirigente de Morena, el partido fundado por López Obrador, había asumido como gobernadora del Estado de México, un distrito en el que el PRI perdió las elecciones locales por primera vez en su historia.

'Gracias'

En la ceremonia de asunción de Gómez, López Obrador agradeció en su discurso al gobernador saliente, el priísta Alfredo del Mazo, y a Peña Nieto, por no haber intervenido en los comicios.

"Soy presidente porque lo decidió el pueblo de México de manera libre, pero también tengo que reconocer que el presidente Peña, a diferencia de los otros dos presidentes [Vicente Fox y Felipe Calderón], lo digo con todo respeto, no se metió, es decir, no aceptó hacer trampas y respetó la voluntad del pueblo de México. Eso no lo voy a olvidar", dijo López Obrador.

El autor de la biografía de Peña Nieto asegura que López Obrador no olvidó ese gesto durante todo su sexenio. Y por eso jamás lo denunció ante la Justicia.

"[Por eso], a pesar de las investigaciones y el escrutinio público, hasta la entrega de este libro para su publicación no se intentó proceder legalmente contra el expresidente Peña Nieto", afirmó.

Según Maldonado, durante la llamada entre ambos, López Obrador reiteró lo que había dicho en su discurso. "Gracias, Enrique, te comportaste como un demócrata, eso no lo voy a olvidar. Que estés bien", afirmó.

Confirmación

López Obrador confirmó este jueves que habló y se encontró en varias ocasiones con Peña Nieto después de las elecciones de 2018, pero no precisó si, como afirma el libro sobre el expresidente, la última llamada fue en septiembre pasado.

"Hablé con él (Peña Nieto) hasta después de la elección, hablamos en dos o tres ocasiones. Estuve aquí (en Palacio Nacional) y luego lo invité a la casa y comimos tres veces", explicó el mandatario al ser cuestionado en su conferencia de prensa.

Explicó, además, que en los meses posteriores a la elección mantuvieron un frecuente contacto telefónico para arreglar detalles de la transición, etapa que viene detallada en su libro "Gracias" que publicó este año.

"Cuento cómo le agradecí a él (Peña Nieto) que, a diferencia de (Vicente) Fox y de Calderón, no se metió abiertamente para influir en la elección en contra mía", señaló.