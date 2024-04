Una bebé queda en medio de un violento asalto armado en Argentina (VIDEO)

Un hombre debió escapar con su bebé en brazos después de que un grupo de delincuentes le robara su vehículo en las calles de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, en Argentina.

La secuencia, ocurrida este miércoles por la noche, quedó registrada por las cámaras de seguridad, instaladas por los propios vecinos, cansados de la inseguridad en el área. En las imágenes, se puede ver cómo los asaltantes en un auto negro interceptan la camioneta de las víctimas que venía en dirección contraria.

Automáticamente, al menos cuatro delincuentes se bajaron y rodearon al hombre, apuntándolo con armas para que les diera su coche. Mientras dos de ellos amenazaban al conductor y lo obligaban a descender, otro abría la puerta del acompañante, y el cuarto vigilaba la parte trasera.

El propietario se bajó sin ofrecer resistencia con una mano sosteniendo a su hija pequeña y con la otra en alto para que no los lastimaran. Mientras se alejaba de la escena, uno de los ladrones metió sus manos en los bolsillos del afectado para sacarle algún objeto de valor. Durante el suceso, un malhechor apuntó alrededor con su arma y disparó en dos ocasiones, sin lesionar a nadie.

Secuencia delictiva

A los pocos minutos de consumado el asalto, un patrullero se acercó al lugar a efectuar la denuncia. No obstante, los delincuentes continuaron con su 'raid' delictivo a pocas cuadras del lugar, asaltando a un joven con la camioneta que minutos antes habían robado.

"Me llamó mi marido desde un teléfono desconocido y cuando lo atiendo me dijo que le habían robado. Me contó que salió a comprar con la bebé y cuando enseguida los vio se dio cuenta de que estaban armados", afirmó Débora, la pareja de la víctima, al canal TN. "'Apenas lo vi me di vuelta a sacar a la beba', me dijo. Cree que escuchó que uno de ellos dijo que estaba la beba ahí", relató.