Dos niñas heridas en un ataque con cuchillo en Francia

Dos niñas de seis y once años fueron heridas en un ataque con cuchillo en la localidad francesa de Souffelweyersheim, al norte de Estrasburgo, informó AFP. El ataque tuvo lugar este jueves cerca de la escuela donde estudiaban las menores. La Policía comunicó que ambas sufrieron lesiones superficiales y fueron hospitalizadas.

El agresor, nacido en 1995, fue detenido cerca del lugar del ataque a la segunda niña. En el momento de la detención ya no tenía el cuchillo en la mano y no ofreció resistencia. Las autoridades no creen que el atacante tuviera vínculos con movimientos radicales.