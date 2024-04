Senadores de Argentina votan en tiempo récord para duplicarse el salario pese al rechazo de Milei

El Senado de Argentina aprobó este jueves un aumento de las dietas para los legisladores, pese al rechazo del bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA).

El incremento implica una suba de más del doble. Los senadores pasarían de ganar 1,7 millones de pesos (1.954 dólares) a 4 millones de pesos (4.600 dólares).

El proyecto 615/24 se aprobó a mano alzada y sin debate, en el marco de una sesión en la que se trataron varios temas. Tras la aprobación, el presidente de la nación, Javier Milei, se pronunció en las redes sociales para destacar la actitud de los siete senadores de LLA, que votaron en contra.

La votación fue a mano alzada y en tiempo récord. De acuerdo con un reporte del diario La Nación, duró exactamente 1 minuto y 52 segundos, bajo un clima inusual, entre la concordia y el disimulo. La resolución fue aprobada sin que nadie detallara ni argumentara nada sobre lo que se había tratado.

"Así se mueve la casta", dijo el mandatario en su cuenta de X. Y añadió que en 2025, cuando se vote en las elecciones legislativas, "será paliza histórica" en favor del espacio libertario.

Sin injerencia

También se expresó por la misma red la vicepresidenta del país y titular del Senado, Victoria Villarruel, quien se desligó de la medida, respondió a las críticas de 'trolls' (usuarios provocadores de internet) y culpó a "parte del periodismo" por querer involucrarla.

"Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario, que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como presidenta del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente, ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque no soy senadora", explicó en su posteo.

Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 18, 2024

"Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los 'trolls' me acusen de lo que no tengo injerencia alguna, pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción. Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo", dijo la vicemandataria.

Aumento y marcha atrás

El mes pasado, el mandatario ordenó retrotraer una suba del 30 % en los ingresos de senadores y diputados, una medida que había sido rubricada por Villarruel.

Aunque la actualización de sueldos se da todos los años para los empleados del Congreso, a fin de equiparar sus ingresos a la tasa de inflación, el incremento salarial de los legisladores fue cuestionado por darse en el marco del plan de ajuste y recorte de gastos del Estado que aplica Milei.

Además, el porcentaje de la suba superaba lo establecido para otros sectores de trabajadores. De hecho, la pérdida de poder adquisitivo es una de las principales razones que llevaron a la Confederación General del Trabajo (CGT) a lanzar un segundo paro contra el Gobierno en mayo.

Por eso, el presidente ordenó echar atrás la decisión mediante un nuevo proyecto de ley, que terminó siendo aprobado. "Los diputados y senadores de la Nación bajo ningún punto de vista deben quedar ajenos a realizar el sacrificio que está realizando el pueblo argentino para salir de la crisis", expresó el presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem.

En los días siguientes, trascendió que el propio jefe de Estado había aprobado una suba de su salario en 50 %, y de nuevo Milei decidió dar marcha atrás al aumento. Esta vez, el líder de La Libertad Avanza culpó a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner por un decreto que había firmado en 2010, y que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la Administración Pública.

Sin embargo, el propio Milei había firmado el documento, que lo incluía a él y a sus funcionarios. "Como verá, el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver", le respondió la dirigente peronista.