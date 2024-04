Expulsión en la Champions crea cisma entre jugadores del Barça

El F.C. Barcelona cayó eliminado en los cuartos de final de la Champions League este martes contra el Paris Saint-Germain, en un partido que generó muchas reacciones, incluso entre sus propios jugadores.

Ese mismo día el mediocampista Ilkay Gündogan fue consultado sobre la expulsión del defensor Ronald Araujo, que fue determinante en la remontada del PSG (1-4). "Perder a un hombre con una tarjeta roja tan temprana te mata el partido, te mata", afirmó a CBS Sports.

"En estos momentos tan cruciales tienes que estar seguro que llegarás al balón. Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra uno. Yo no sé si llegaba al balón o no, pero dale al portero la oportunidad de pararla o incluso dales el gol", añadió.

‼️Araujo sobre las palabras de Gundogan:“Yo tengo códigos y valores que creo que hay respetarlos” pic.twitter.com/6Ghjv4Uql8 — Víctor Navarro (@victor_nahe) April 18, 2024

Dicha declaración rápidamente fue muy comentada en redes sociales, donde algunos hinchas apoyaron sus palabras a modo de autocrítica y otros lamentaron que lo dijera en público, por considerar que señalaba al zaguero uruguayo.

Y, este jueves, Araujo fue preguntado al respecto durante la presentación de un libro. "Prefiero guardarme para mí lo que pienso. Creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetar", contestó.

"Triste por la eliminación, como todos los culés. Teníamos en nuestra mano clasificarnos y hay tristeza. La jugada es fortuita, es 50 y 50. Si el árbitro no la cobra, no pasa nada pero, si la cobra, me tiene que expulsar", admitió.

De acuerdo al diario SPORT, que cubre la actualidad del Barça, no existe una crisis interna en el vestuario, pero lo calificó como 'caso Gündogan' y reveló que en privado también fueron varios los jugadores que consideraron inoportunas las palabras de Ilkay.

Entretanto, el F.C. Barcelona se prepara para medirse el próximo domingo en el clásico del fútbol español ante su máximo rival, el Real Madrid, que el miércoles clasificó a las semifinales de la Liga de Campeones, tras superar al Manchester City por penales.

