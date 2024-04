¿Papel divino? Acusan a un cirujano de negar en secreto trasplantes a sus pacientes

Un cirujano estadounidense está acusado de manipular la base de datos del sistema nacional de trasplantes de órganos para impedir que sus propios pacientes fueran elegibles de recibir un nuevo hígado, privándolos del procedimiento que les salvaría la vida, informó este viernes Fox News.

El médico fue identificado como Steve Bynon, de 64 años, quien tiene un historial de alrededor de 800 trasplantes realizados a lo largo de su carrera. Bynon ha supervisado los programas de trasplante de hígado y de riñón en el centro de salud Memorial Hermann, en la ciudad de Houston (Texas), desde 2011.

Sin embargo, un vocero del sistema médico Memorial Hermann, que administra una decena de hospitales en Houston, indicó que se decidió suspender ambos programas, luego de conocerse la "actividad inapropiada" del cirujano. Asimismo, mencionó que actualmente se está investigando las acusaciones en contra de Bynon.

Del mismo modo, el Departamento de Salud y el Servicios Humanos de EE.UU. y la Red Unida para Compartir Órganos, que es un contratista federal encargado de supervisar el sistema nacional de trasplantes, anunciaron que también estaban examinando el caso.

¿Cómo Bynon pudo alterar la lista de trasplantes?

Las autoridades del Memorial Hermann comenzaron a investigar el incidente, tras recibir una denuncia. Posteriormente, descubrieron "irregularidades" en la manera en que se clasificaban a los pacientes en una lista de espera para trasplantes de hígado. Según The New York Times, una vez que los médicos colocan a los posibles receptores de órganos en dicha lista, se lleva a cabo una identificación de las personas donantes, incluyendo su edad y su peso.

No obstante, los funcionarios del hospital hallaron que los pacientes fueron catalogados como incompatibles con las características de las personas donantes, lo que no los hacía aptos para recibir trasplantes. Otros cirujanos declararon que, si la lista se modificaba, los posibles donantes no se darían cuenta de los cambios en su estado.

Los posibles motivos para modificar la lista

A pesar de que Steve Bynon admitió que alteró los registros de receptores y donantes en la base de datos de la lista, este aún continúa trabajando para el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas (UTHealth). Hasta el momento, se desconocen los motivos que motivaron al cirujano a alterar la información de la lista.

Sin embargo, el abogado Andrew Cherkasky explicó que Bynon "podría estar desempeñando un papel divino", por lo que "tal vez estaba tomando sus propias decisiones personales sobre quién" debería recibir o no un trasplante de hígado. También sugirió que realizó dicha acción para preservar las tasas de éxito de sus cirugías, que son "particularmente altas".